Mis on Day By Day (DBD)

Day By Day is reimagining insurance with DeFi and NFTs. Our insurance asset management platform and asset registry mobile app will connect to our Web 3 insurance DAO and take insurance to a new level of trustworthiness and transparency. Our Day By Day DAO solution will consist of an insurance marketplace which will connect insurers and buyers to insure real world assets using NFTs (for policies and assets), while investors will have the opportunity to take advantage of DeFi type investing. The Day By Day platform is supported and driven by the DBD Token which will be used for: - Decentralised insurance transactions (premium payments, claim payments) - Powering the Insurance DAO (governance) - Resolving premium accuracy - Income for investors via DAO staking and claims pool liquidity investing - Insurer and investor risk management - Rewards for the community

Üksuse Day By Day (DBD) allikas Ametlik veebisait

Day By Day (DBD) tokenoomika

Day By Day (DBD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DBD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Day By Day (DBD) kohta Kui palju on Day By Day (DBD) tänapäeval väärt? Reaalajas DBD hind USD on 0.00124503 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DBD/USD hind? $ 0.00124503 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DBD/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Day By Day turukapitalisatsioon? DBD turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DBD ringlev varu? DBD ringlev varu on 0.00 USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DBD (ATH) hind? DBD saavutab ATH hinna summas 0.40127 USD . Mis oli kõigi aegade DBD madalaim (ATL) hind? DBD nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DBD kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DBD kauplemismaht on -- USD . Kas DBD sel aastal kõrgemale ka suundub? DBD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DBD hinna ennustust

