Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions. Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete. If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token. Ametlik veebisait: https://dawn.org/

Dawn Protocol (DAWN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dawn Protocol (DAWN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 76.56K $ 76.56K $ 76.56K Koguvaru: $ 76.59M $ 76.59M $ 76.59M Ringlev varu: $ 74.46M $ 74.46M $ 74.46M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 78.75K $ 78.75K $ 78.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 9.63 $ 9.63 $ 9.63 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00102819 $ 0.00102819 $ 0.00102819 Lisateave Dawn Protocol (DAWN) hinna kohta

Dawn Protocol (DAWN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dawn Protocol (DAWN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAWN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAWN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAWN tokeni tokenoomikat, avastage DAWN tokeni reaalajas hinda!

DAWN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DAWN võiks suunduda? Meie DAWN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

