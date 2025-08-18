Rohkem infot DAWN

Dawn Protocol logo

Dawn Protocol hind (DAWN)

Loendis mitteolevad

1 DAWN/USD reaalajas hind:

$0.00102819
$0.00102819$0.00102819
0.00%1D
USD
Dawn Protocol (DAWN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:17:16 (UTC+8)

Dawn Protocol (DAWN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 9.63
$ 9.63$ 9.63

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Dawn Protocol (DAWN) reaalajas hind on $0.00102819. Viimase 24 tunni jooksul DAWN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAWNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 9.63 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DAWN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dawn Protocol (DAWN) – turuteave

$ 76.56K
$ 76.56K$ 76.56K

--
----

$ 78.75K
$ 78.75K$ 78.75K

74.46M
74.46M 74.46M

76,588,156.82742885
76,588,156.82742885 76,588,156.82742885

Dawn Protocol praegune turukapitalisatsioon on $ 76.56K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DAWN ringlev varu on 74.46M, mille koguvaru on 76588156.82742885. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 78.75K.

Dawn Protocol (DAWN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dawn Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dawn Protocol ja USD hinnamuutus $ +0.0001076077.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dawn Protocol ja USD hinnamuutus $ -0.0000215981.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dawn Protocol ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0001076077+10.47%
60 päeva$ -0.0000215981-2.10%
90 päeva$ 0--

Mis on Dawn Protocol (DAWN)

Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions. Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete. If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token.

Üksuse Dawn Protocol (DAWN) allikas

Ametlik veebisait

Dawn Protocol hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dawn Protocol (DAWN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dawn Protocol (DAWN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dawn Protocol nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dawn Protocol hinna ennustust kohe!

DAWN kohalike valuutade suhtes

Dawn Protocol (DAWN) tokenoomika

Dawn Protocol (DAWN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAWN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dawn Protocol (DAWN) kohta

Kui palju on Dawn Protocol (DAWN) tänapäeval väärt?
Reaalajas DAWN hind USD on 0.00102819 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DAWN/USD hind?
Praegune hind DAWN/USD on $ 0.00102819. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dawn Protocol turukapitalisatsioon?
DAWN turukapitalisatsioon on $ 76.56K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DAWN ringlev varu?
DAWN ringlev varu on 74.46M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAWN (ATH) hind?
DAWN saavutab ATH hinna summas 9.63 USD.
Mis oli kõigi aegade DAWN madalaim (ATL) hind?
DAWN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DAWN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DAWN kauplemismaht on -- USD.
Kas DAWN sel aastal kõrgemale ka suundub?
DAWN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAWN hinna ennustust.
Dawn Protocol (DAWN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

