What Is Dawkoins (DAW)? Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space. Full community driven! How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation? So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right? Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N. Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. And since we've got a limited supply, we're all about that scarcity, making sure the value of your tokens stays nice and strong. Because we're on Solana, we get to enjoy super-fast and low-cost transactions, making it easy peasy for you to send and receive Dawkoins whenever you want. Our goal here at Dawkoins is to be as transparent as possible about our tokenomics and supply metrics, so you know exactly what you're getting into. We're all about building trust and confidence within our community and with potential investors, creating a lively and sustainable ecosystem for Dawkoins to thrive. Hope that clears things up for you! If you've got any more questions, feel free to ask. We're always here to help!

Dawkoins (DAW) tokenoomika

Dawkoins (DAW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dawkoins (DAW) kohta Kui palju on Dawkoins (DAW) tänapäeval väärt? Reaalajas DAW hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DAW/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DAW/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dawkoins turukapitalisatsioon? DAW turukapitalisatsioon on $ 52.79K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DAW ringlev varu? DAW ringlev varu on 989.10M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAW (ATH) hind? DAW saavutab ATH hinna summas 0.00824445 USD . Mis oli kõigi aegade DAW madalaim (ATL) hind? DAW nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DAW kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DAW kauplemismaht on -- USD . Kas DAW sel aastal kõrgemale ka suundub? DAW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAW hinna ennustust

