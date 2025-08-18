Rohkem infot DAW

DAW Hinnainfo

DAW Ametlik veebisait

DAW Tokenoomika

DAW Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Dawkoins logo

Dawkoins hind (DAW)

Loendis mitteolevad

1 DAW/USD reaalajas hind:

--
----
-9.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Dawkoins (DAW) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:17:07 (UTC+8)

Dawkoins (DAW) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00824445
$ 0.00824445$ 0.00824445

$ 0
$ 0$ 0

+0.22%

-9.37%

-25.14%

-25.14%

Dawkoins (DAW) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DAW kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAWkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00824445 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DAW muutunud +0.22% viimase tunni jooksul, -9.37% 24 tunni vältel -25.14% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dawkoins (DAW) – turuteave

$ 52.79K
$ 52.79K$ 52.79K

--
----

$ 52.79K
$ 52.79K$ 52.79K

989.10M
989.10M 989.10M

989,095,974.092926
989,095,974.092926 989,095,974.092926

Dawkoins praegune turukapitalisatsioon on $ 52.79K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DAW ringlev varu on 989.10M, mille koguvaru on 989095974.092926. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 52.79K.

Dawkoins (DAW) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dawkoins ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dawkoins ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dawkoins ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dawkoins ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-9.37%
30 päeva$ 0-19.16%
60 päeva$ 0-34.07%
90 päeva$ 0--

Mis on Dawkoins (DAW)

What Is Dawkoins (DAW)? Dawkoins (DAW) is a decentralized meme token designed to thrive within the crypto community and beyond. Named in honor of Richard Dawkins, the father of memes, Dawkoins aims to celebrate and promote the rich legacy of memes in the digital space. Full community driven! How Many Dawkoins (DAW) Are There in Circulation? So, Dawkoins operates on the Solana (SOL) blockchain, and we've got a total fixed supply of 1 billion tokens. As of now, the circulating supply is around 989.5 million DAW tokens. Pretty neat, right? Our symbol is "DAW," and you can find us chilling on the Solana blockchain with our contract address: 7cb67ev3jvBKaAH1tnVM8FL8WfQ96sa2TYByEXajqx8N. Now, what exactly does this circulating supply mean? It's basically all the tokens that are actively being traded on different exchanges and being used within our Dawkoins ecosystem. And since we've got a limited supply, we're all about that scarcity, making sure the value of your tokens stays nice and strong. Because we're on Solana, we get to enjoy super-fast and low-cost transactions, making it easy peasy for you to send and receive Dawkoins whenever you want. Our goal here at Dawkoins is to be as transparent as possible about our tokenomics and supply metrics, so you know exactly what you're getting into. We're all about building trust and confidence within our community and with potential investors, creating a lively and sustainable ecosystem for Dawkoins to thrive. Hope that clears things up for you! If you've got any more questions, feel free to ask. We're always here to help!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dawkoins (DAW) allikas

Ametlik veebisait

Dawkoins hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dawkoins (DAW) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dawkoins (DAW) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dawkoins nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dawkoins hinna ennustust kohe!

DAW kohalike valuutade suhtes

Dawkoins (DAW) tokenoomika

Dawkoins (DAW) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAW tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dawkoins (DAW) kohta

Kui palju on Dawkoins (DAW) tänapäeval väärt?
Reaalajas DAW hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DAW/USD hind?
Praegune hind DAW/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dawkoins turukapitalisatsioon?
DAW turukapitalisatsioon on $ 52.79K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DAW ringlev varu?
DAW ringlev varu on 989.10M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAW (ATH) hind?
DAW saavutab ATH hinna summas 0.00824445 USD.
Mis oli kõigi aegade DAW madalaim (ATL) hind?
DAW nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DAW kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DAW kauplemismaht on -- USD.
Kas DAW sel aastal kõrgemale ka suundub?
DAW võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAW hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:17:07 (UTC+8)

Dawkoins (DAW) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.