Rohkem infot DAVINCI

DAVINCI Hinnainfo

DAVINCI Ametlik veebisait

DAVINCI Tokenoomika

DAVINCI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Davincigraph logo

Davincigraph hind (DAVINCI)

Loendis mitteolevad

1 DAVINCI/USD reaalajas hind:

$0.0107485
$0.0107485$0.0107485
-1.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Davincigraph (DAVINCI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:57:44 (UTC+8)

Davincigraph (DAVINCI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0100741
$ 0.0100741$ 0.0100741
24 h madal
$ 0.01095082
$ 0.01095082$ 0.01095082
24 h kõrge

$ 0.0100741
$ 0.0100741$ 0.0100741

$ 0.01095082
$ 0.01095082$ 0.01095082

$ 0.062324
$ 0.062324$ 0.062324

$ 0.00497379
$ 0.00497379$ 0.00497379

+0.49%

-1.31%

-7.20%

-7.20%

Davincigraph (DAVINCI) reaalajas hind on $0.01077501. Viimase 24 tunni jooksul DAVINCI kaubeldud madalaim $ 0.0100741 ja kõrgeim $ 0.01095082 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAVINCIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.062324 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00497379.

Lüliajalise tootluse osas on DAVINCI muutunud +0.49% viimase tunni jooksul, -1.31% 24 tunni vältel -7.20% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Davincigraph (DAVINCI) – turuteave

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 967.37K
$ 967.37K$ 967.37K

0.00
0.00 0.00

90,000,000.0
90,000,000.0 90,000,000.0

Davincigraph praegune turukapitalisatsioon on $ 0.00 -- 24 tunnise kauplemismahuga. DAVINCI ringlev varu on 0.00, mille koguvaru on 90000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 967.37K.

Davincigraph (DAVINCI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Davincigraph ja USD hinnamuutus $ -0.00014338191271306.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Davincigraph ja USD hinnamuutus $ -0.0012046159.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Davincigraph ja USD hinnamuutus $ +0.0070323986.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Davincigraph ja USD hinnamuutus $ +0.001024162438096875.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00014338191271306-1.31%
30 päeva$ -0.0012046159-11.17%
60 päeva$ +0.0070323986+65.27%
90 päeva$ +0.001024162438096875+10.50%

Mis on Davincigraph (DAVINCI)

DaVinciGraph, built on Hedera, offers essential token management tools: locking, vesting, burning, and on-chain management, plus token logo curation. Focused on enhancing Hedera ecosystem efficiency, it's set to introduce an airdrop system and launchpad, streamlining project engagement and funding.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Davincigraph (DAVINCI) allikas

Ametlik veebisait

Davincigraph hinna ennustus (USD)

Kui palju on Davincigraph (DAVINCI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Davincigraph (DAVINCI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Davincigraph nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Davincigraph hinna ennustust kohe!

DAVINCI kohalike valuutade suhtes

Davincigraph (DAVINCI) tokenoomika

Davincigraph (DAVINCI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAVINCI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Davincigraph (DAVINCI) kohta

Kui palju on Davincigraph (DAVINCI) tänapäeval väärt?
Reaalajas DAVINCI hind USD on 0.01077501 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DAVINCI/USD hind?
Praegune hind DAVINCI/USD on $ 0.01077501. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Davincigraph turukapitalisatsioon?
DAVINCI turukapitalisatsioon on $ 0.00 USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DAVINCI ringlev varu?
DAVINCI ringlev varu on 0.00 USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAVINCI (ATH) hind?
DAVINCI saavutab ATH hinna summas 0.062324 USD.
Mis oli kõigi aegade DAVINCI madalaim (ATL) hind?
DAVINCI nägi ATL hinda summas 0.00497379 USD.
Milline on DAVINCI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DAVINCI kauplemismaht on -- USD.
Kas DAVINCI sel aastal kõrgemale ka suundub?
DAVINCI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAVINCI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 02:57:44 (UTC+8)

Davincigraph (DAVINCI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.