Davinci Jeremie logo

Davinci Jeremie hind (DVINCI)

Loendis mitteolevad

1 DVINCI/USD reaalajas hind:

--
----
+0.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Davinci Jeremie (DVINCI) reaalajas hinnagraafik
Davinci Jeremie (DVINCI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00005047
$ 0.00005047$ 0.00005047
24 h madal
$ 0.00005132
$ 0.00005132$ 0.00005132
24 h kõrge

$ 0.00005047
$ 0.00005047$ 0.00005047

$ 0.00005132
$ 0.00005132$ 0.00005132

$ 0.00224418
$ 0.00224418$ 0.00224418

$ 0.00003016
$ 0.00003016$ 0.00003016

--

+0.76%

+0.88%

+0.88%

Davinci Jeremie (DVINCI) reaalajas hind on $0.0000509. Viimase 24 tunni jooksul DVINCI kaubeldud madalaim $ 0.00005047 ja kõrgeim $ 0.00005132 näitab aktiivset turu volatiivsust. DVINCIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00224418 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003016.

Lüliajalise tootluse osas on DVINCI muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.76% 24 tunni vältel +0.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Davinci Jeremie (DVINCI) – turuteave

$ 50.89K
$ 50.89K$ 50.89K

--
----

$ 50.89K
$ 50.89K$ 50.89K

999.92M
999.92M 999.92M

999,918,881.0
999,918,881.0 999,918,881.0

Davinci Jeremie praegune turukapitalisatsioon on $ 50.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DVINCI ringlev varu on 999.92M, mille koguvaru on 999918881.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 50.89K.

Davinci Jeremie (DVINCI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Davinci Jeremie ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Davinci Jeremie ja USD hinnamuutus $ +0.0000100734.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Davinci Jeremie ja USD hinnamuutus $ +0.0000144802.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Davinci Jeremie ja USD hinnamuutus $ +0.000004129222480923424.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.76%
30 päeva$ +0.0000100734+19.79%
60 päeva$ +0.0000144802+28.45%
90 päeva$ +0.000004129222480923424+8.83%

Mis on Davinci Jeremie (DVINCI)

The Official Davinci Jeremie Coin! We airdropped him $DVINCI and hes now a top holder, run it up so he can see millions in his wallet! CTO

Üksuse Davinci Jeremie (DVINCI) allikas

Ametlik veebisait

Davinci Jeremie hinna ennustus (USD)

Kui palju on Davinci Jeremie (DVINCI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Davinci Jeremie (DVINCI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Davinci Jeremie nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Davinci Jeremie hinna ennustust kohe!

DVINCI kohalike valuutade suhtes

Davinci Jeremie (DVINCI) tokenoomika

Davinci Jeremie (DVINCI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DVINCI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Davinci Jeremie (DVINCI) kohta

Kui palju on Davinci Jeremie (DVINCI) tänapäeval väärt?
Reaalajas DVINCI hind USD on 0.0000509 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DVINCI/USD hind?
Praegune hind DVINCI/USD on $ 0.0000509. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Davinci Jeremie turukapitalisatsioon?
DVINCI turukapitalisatsioon on $ 50.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DVINCI ringlev varu?
DVINCI ringlev varu on 999.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DVINCI (ATH) hind?
DVINCI saavutab ATH hinna summas 0.00224418 USD.
Mis oli kõigi aegade DVINCI madalaim (ATL) hind?
DVINCI nägi ATL hinda summas 0.00003016 USD.
Milline on DVINCI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DVINCI kauplemismaht on -- USD.
Kas DVINCI sel aastal kõrgemale ka suundub?
DVINCI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DVINCI hinna ennustust.
Davinci Jeremie (DVINCI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.