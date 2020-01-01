Datawitch (DATAWITCH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Datawitch (DATAWITCH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Datawitch (DATAWITCH) teave Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members. Ametlik veebisait: https://regentsol.io/ Ostke DATAWITCH kohe!

Datawitch (DATAWITCH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Datawitch (DATAWITCH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.64K $ 40.64K $ 40.64K Koguvaru: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M Ringlev varu: $ 999.77M $ 999.77M $ 999.77M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.64K $ 40.64K $ 40.64K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00244137 $ 0.00244137 $ 0.00244137 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Datawitch (DATAWITCH) hinna kohta

Datawitch (DATAWITCH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Datawitch (DATAWITCH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DATAWITCH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DATAWITCH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DATAWITCH tokeni tokenoomikat, avastage DATAWITCH tokeni reaalajas hinda!

DATAWITCH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DATAWITCH võiks suunduda? Meie DATAWITCH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DATAWITCH tokeni hinna ennustust kohe!

