Data Lake (LAKE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Data Lake (LAKE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Data Lake (LAKE) teave Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities. Ametlik veebisait: https://data-lake.co Valge raamat: https://data-lake.co/whitepaper Ostke LAKE kohe!

Data Lake (LAKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Data Lake (LAKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M Koguvaru: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Ringlev varu: $ 1.58B $ 1.58B $ 1.58B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.13M $ 3.13M $ 3.13M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.04781821 $ 0.04781821 $ 0.04781821 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00125339 $ 0.00125339 $ 0.00125339 Lisateave Data Lake (LAKE) hinna kohta

Data Lake (LAKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Data Lake (LAKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate LAKE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: LAKE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate LAKE tokeni tokenoomikat, avastage LAKE tokeni reaalajas hinda!

LAKE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu LAKE võiks suunduda? Meie LAKE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake LAKE tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!