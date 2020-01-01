Data Lake (LAKE) tokenoomika
Data Lake (LAKE) teave
Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data.
Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.
Data Lake (LAKE) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage Data Lake (LAKE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
Data Lake (LAKE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
Data Lake (LAKE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate LAKE tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
LAKE tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate LAKE tokeni tokenoomikat, avastage LAKE tokeni reaalajas hinda!
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.