Mis on Data Lake (LAKE)

Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.

Üksuse Data Lake (LAKE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Data Lake hinna ennustus (USD)

Kui palju on Data Lake (LAKE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Data Lake (LAKE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Data Lake nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Data Lake hinna ennustust kohe!

LAKE kohalike valuutade suhtes

Data Lake (LAKE) tokenoomika

Data Lake (LAKE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet LAKE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Data Lake (LAKE) kohta Kui palju on Data Lake (LAKE) tänapäeval väärt? Reaalajas LAKE hind USD on 0.00131987 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune LAKE/USD hind? $ 0.00131987 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind LAKE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Data Lake turukapitalisatsioon? LAKE turukapitalisatsioon on $ 2.09M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on LAKE ringlev varu? LAKE ringlev varu on 1.58B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim LAKE (ATH) hind? LAKE saavutab ATH hinna summas 0.04781821 USD . Mis oli kõigi aegade LAKE madalaim (ATL) hind? LAKE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on LAKE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine LAKE kauplemismaht on -- USD . Kas LAKE sel aastal kõrgemale ka suundub? LAKE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake LAKE hinna ennustust

