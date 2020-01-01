Dastra Network (DAN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dastra Network (DAN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dastra Network (DAN) teave Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business. Ametlik veebisait: https://dastra.network/ Valge raamat: https://dastra.network/whitepaper-en.pdf Ostke DAN kohe!

Dastra Network (DAN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dastra Network (DAN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 986.41K $ 986.41K $ 986.41K Koguvaru: $ 520.00M $ 520.00M $ 520.00M Ringlev varu: $ 126.04M $ 126.04M $ 126.04M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.02999587 $ 0.02999587 $ 0.02999587 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00782597 $ 0.00782597 $ 0.00782597 Lisateave Dastra Network (DAN) hinna kohta

Dastra Network (DAN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dastra Network (DAN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAN tokeni tokenoomikat, avastage DAN tokeni reaalajas hinda!

DAN – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DAN võiks suunduda? Meie DAN hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DAN tokeni hinna ennustust kohe!

