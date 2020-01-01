Dash Diamond (DASHD) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dash Diamond (DASHD) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dash Diamond (DASHD) teave Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful. Ametlik veebisait: https://dashdiamond.net/ Valge raamat: https://decenomy.net/wp-content/uploads/DECENOMY_WP_v1.0_EN.pdf Ostke DASHD kohe!

Dash Diamond (DASHD) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dash Diamond (DASHD) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 558.60K $ 558.60K $ 558.60K Koguvaru: $ 452.51M $ 452.51M $ 452.51M Ringlev varu: $ 452.51M $ 452.51M $ 452.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 558.60K $ 558.60K $ 558.60K Kõigi aegade kõrgeim: $ 54.7 $ 54.7 $ 54.7 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00123446 $ 0.00123446 $ 0.00123446 Lisateave Dash Diamond (DASHD) hinna kohta

Dash Diamond (DASHD) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dash Diamond (DASHD) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DASHD tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DASHD tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DASHD tokeni tokenoomikat, avastage DASHD tokeni reaalajas hinda!

DASHD – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DASHD võiks suunduda? Meie DASHD hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DASHD tokeni hinna ennustust kohe!

