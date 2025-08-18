Rohkem infot DASHD

Dash Diamond logo

Dash Diamond hind (DASHD)

Loendis mitteolevad

1 DASHD/USD reaalajas hind:

$0.00123446
$0.00123446$0.00123446
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Dash Diamond (DASHD) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:34:02 (UTC+8)

Dash Diamond (DASHD) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 54.7
$ 54.7$ 54.7

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+5.90%

+5.90%

Dash Diamond (DASHD) reaalajas hind on $0.00123446. Viimase 24 tunni jooksul DASHD kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DASHDkõigi aegade kõrgeim hind on $ 54.7 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DASHD muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dash Diamond (DASHD) – turuteave

$ 558.50K
$ 558.50K$ 558.50K

--
----

$ 558.50K
$ 558.50K$ 558.50K

452.42M
452.42M 452.42M

452,426,090.84464
452,426,090.84464 452,426,090.84464

Dash Diamond praegune turukapitalisatsioon on $ 558.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DASHD ringlev varu on 452.42M, mille koguvaru on 452426090.84464. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 558.50K.

Dash Diamond (DASHD) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dash Diamond ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dash Diamond ja USD hinnamuutus $ +0.0000532065.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dash Diamond ja USD hinnamuutus $ +0.0002171246.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dash Diamond ja USD hinnamuutus $ +0.000181984712551903.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0000532065+4.31%
60 päeva$ +0.0002171246+17.59%
90 päeva$ +0.000181984712551903+17.29%

Mis on Dash Diamond (DASHD)

Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful.

Üksuse Dash Diamond (DASHD) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Dash Diamond hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dash Diamond (DASHD) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dash Diamond (DASHD) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dash Diamond nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dash Diamond hinna ennustust kohe!

DASHD kohalike valuutade suhtes

Dash Diamond (DASHD) tokenoomika

Dash Diamond (DASHD) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DASHD tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dash Diamond (DASHD) kohta

Kui palju on Dash Diamond (DASHD) tänapäeval väärt?
Reaalajas DASHD hind USD on 0.00123446 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DASHD/USD hind?
Praegune hind DASHD/USD on $ 0.00123446. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dash Diamond turukapitalisatsioon?
DASHD turukapitalisatsioon on $ 558.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DASHD ringlev varu?
DASHD ringlev varu on 452.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DASHD (ATH) hind?
DASHD saavutab ATH hinna summas 54.7 USD.
Mis oli kõigi aegade DASHD madalaim (ATL) hind?
DASHD nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DASHD kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DASHD kauplemismaht on -- USD.
Kas DASHD sel aastal kõrgemale ka suundub?
DASHD võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DASHD hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:34:02 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.