Dash 2 Trade (D2T) teave Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.

Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.

Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.

Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.

Social trading: Trading competitions and shareable signals. Ametlik veebisait: https://dash2trade.com/

Dash 2 Trade (D2T) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dash 2 Trade (D2T) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 172.65K Koguvaru: $ 1.00B Ringlev varu: $ 473.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 364.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.053805 Kõigi aegade madalaim: $ 0 Praegune hind: $ 0.00036471

Dash 2 Trade (D2T) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dash 2 Trade (D2T) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate D2T tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: D2T tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate D2T tokeni tokenoomikat, avastage D2T tokeni reaalajas hinda!

