Rohkem infot D2T

D2T Hinnainfo

D2T Ametlik veebisait

D2T Tokenoomika

D2T Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Dash 2 Trade logo

Dash 2 Trade hind (D2T)

Loendis mitteolevad

1 D2T/USD reaalajas hind:

$0.0003826
$0.0003826$0.0003826
+5.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Dash 2 Trade (D2T) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:48:39 (UTC+8)

Dash 2 Trade (D2T) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00034283
$ 0.00034283$ 0.00034283
24 h madal
$ 0.00038281
$ 0.00038281$ 0.00038281
24 h kõrge

$ 0.00034283
$ 0.00034283$ 0.00034283

$ 0.00038281
$ 0.00038281$ 0.00038281

$ 0.053805
$ 0.053805$ 0.053805

$ 0.00013598
$ 0.00013598$ 0.00013598

-0.03%

+5.34%

-3.23%

-3.23%

Dash 2 Trade (D2T) reaalajas hind on $0.0003826. Viimase 24 tunni jooksul D2T kaubeldud madalaim $ 0.00034283 ja kõrgeim $ 0.00038281 näitab aktiivset turu volatiivsust. D2Tkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.053805 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00013598.

Lüliajalise tootluse osas on D2T muutunud -0.03% viimase tunni jooksul, +5.34% 24 tunni vältel -3.23% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Dash 2 Trade (D2T) – turuteave

$ 181.17K
$ 181.17K$ 181.17K

--
----

$ 382.62K
$ 382.62K$ 382.62K

473.50M
473.50M 473.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dash 2 Trade praegune turukapitalisatsioon on $ 181.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. D2T ringlev varu on 473.50M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 382.62K.

Dash 2 Trade (D2T) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Dash 2 Trade ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dash 2 Trade ja USD hinnamuutus $ +0.0000313216.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dash 2 Trade ja USD hinnamuutus $ -0.0000448928.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dash 2 Trade ja USD hinnamuutus $ +0.00020997468719205698.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+5.34%
30 päeva$ +0.0000313216+8.19%
60 päeva$ -0.0000448928-11.73%
90 päeva$ +0.00020997468719205698+121.64%

Mis on Dash 2 Trade (D2T)

Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: - Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable. - Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space. - Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading. - Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms. - Social trading: Trading competitions and shareable signals.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Dash 2 Trade (D2T) allikas

Ametlik veebisait

Dash 2 Trade hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dash 2 Trade (D2T) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dash 2 Trade (D2T) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dash 2 Trade nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Dash 2 Trade hinna ennustust kohe!

D2T kohalike valuutade suhtes

Dash 2 Trade (D2T) tokenoomika

Dash 2 Trade (D2T) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet D2T tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dash 2 Trade (D2T) kohta

Kui palju on Dash 2 Trade (D2T) tänapäeval väärt?
Reaalajas D2T hind USD on 0.0003826 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune D2T/USD hind?
Praegune hind D2T/USD on $ 0.0003826. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Dash 2 Trade turukapitalisatsioon?
D2T turukapitalisatsioon on $ 181.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on D2T ringlev varu?
D2T ringlev varu on 473.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim D2T (ATH) hind?
D2T saavutab ATH hinna summas 0.053805 USD.
Mis oli kõigi aegade D2T madalaim (ATL) hind?
D2T nägi ATL hinda summas 0.00013598 USD.
Milline on D2T kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine D2T kauplemismaht on -- USD.
Kas D2T sel aastal kõrgemale ka suundub?
D2T võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake D2T hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:48:39 (UTC+8)

Dash 2 Trade (D2T) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.