Mis on Dash 2 Trade (D2T)

Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers: - Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable. - Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space. - Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading. - Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms. - Social trading: Trading competitions and shareable signals.

Üksuse Dash 2 Trade (D2T) allikas Ametlik veebisait

Dash 2 Trade (D2T) tokenoomika

Dash 2 Trade (D2T) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet D2T tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dash 2 Trade (D2T) kohta Kui palju on Dash 2 Trade (D2T) tänapäeval väärt? Reaalajas D2T hind USD on 0.0003826 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune D2T/USD hind? $ 0.0003826 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind D2T/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dash 2 Trade turukapitalisatsioon? D2T turukapitalisatsioon on $ 181.17K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on D2T ringlev varu? D2T ringlev varu on 473.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim D2T (ATH) hind? D2T saavutab ATH hinna summas 0.053805 USD . Mis oli kõigi aegade D2T madalaim (ATL) hind? D2T nägi ATL hinda summas 0.00013598 USD . Milline on D2T kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine D2T kauplemismaht on -- USD . Kas D2T sel aastal kõrgemale ka suundub? D2T võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake D2T hinna ennustust

