Darwinia Commitment (KTON) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Darwinia Commitment (KTON) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Darwinia Commitment (KTON) teave KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens. Ametlik veebisait: https://darwinia.network/ Ostke KTON kohe!

Darwinia Commitment (KTON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Darwinia Commitment (KTON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 509.09K $ 509.09K $ 509.09K Koguvaru: $ 148.97K $ 148.97K $ 148.97K Ringlev varu: $ 148.97K $ 148.97K $ 148.97K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 509.09K $ 509.09K $ 509.09K Kõigi aegade kõrgeim: $ 416.09 $ 416.09 $ 416.09 Kõigi aegade madalaim: $ 1.71 $ 1.71 $ 1.71 Praegune hind: $ 3.42 $ 3.42 $ 3.42 Lisateave Darwinia Commitment (KTON) hinna kohta

Darwinia Commitment (KTON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Darwinia Commitment (KTON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate KTON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: KTON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate KTON tokeni tokenoomikat, avastage KTON tokeni reaalajas hinda!

KTON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu KTON võiks suunduda? Meie KTON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake KTON tokeni hinna ennustust kohe!

