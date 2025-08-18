DarkPino hind (DPINO)
DarkPino (DPINO) reaalajas hind on $0.00745836. Viimase 24 tunni jooksul DPINO kaubeldud madalaim $ 0.00652673 ja kõrgeim $ 0.00789251 näitab aktiivset turu volatiivsust. DPINOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01160191 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00277328.
Lüliajalise tootluse osas on DPINO muutunud +6.39% viimase tunni jooksul, +1.15% 24 tunni vältel -9.07% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
DarkPino praegune turukapitalisatsioon on $ 7.51M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DPINO ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999996316.5548071. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.51M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse DarkPino ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DarkPino ja USD hinnamuutus $ -0.0015590194.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DarkPino ja USD hinnamuutus $ +0.0020541210.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DarkPino ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+1.15%
|30 päeva
|$ -0.0015590194
|-20.90%
|60 päeva
|$ +0.0020541210
|+27.54%
|90 päeva
|$ 0
|--
We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: “Degen Renaissance” AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. “Pino vs Pino” Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: “AI Uprising” AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: “The Meme Empire” Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch “Dark Pino: Betrayal to Billions” $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts).
DarkPino (DPINO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DPINO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.