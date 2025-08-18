Mis on Dark MAGA (DMAGA)

DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.

Kui palju on Dark MAGA (DMAGA) tänapäeval väärt? Reaalajas DMAGA hind USD on 0.00037462 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DMAGA/USD hind? $ 0.00037462 . Milline on Dark MAGA turukapitalisatsioon? DMAGA turukapitalisatsioon on $ 374.61K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DMAGA ringlev varu? DMAGA ringlev varu on 999.94M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DMAGA (ATH) hind? DMAGA saavutab ATH hinna summas 0.085078 USD . Mis oli kõigi aegade DMAGA madalaim (ATL) hind? DMAGA nägi ATL hinda summas 0.00036641 USD .

