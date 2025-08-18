Dark MAGA hind (DMAGA)
+0.87%
-7.23%
-5.83%
-5.83%
Dark MAGA (DMAGA) reaalajas hind on $0.00037462. Viimase 24 tunni jooksul DMAGA kaubeldud madalaim $ 0.00037109 ja kõrgeim $ 0.00040723 näitab aktiivset turu volatiivsust. DMAGAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.085078 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00036641.
Lüliajalise tootluse osas on DMAGA muutunud +0.87% viimase tunni jooksul, -7.23% 24 tunni vältel -5.83% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Dark MAGA praegune turukapitalisatsioon on $ 374.61K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DMAGA ringlev varu on 999.94M, mille koguvaru on 999944421.923757. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 374.61K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Dark MAGA ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Dark MAGA ja USD hinnamuutus $ -0.0000950406.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Dark MAGA ja USD hinnamuutus $ -0.0001976031.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Dark MAGA ja USD hinnamuutus $ -0.000362646735863115.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-7.23%
|30 päeva
|$ -0.0000950406
|-25.36%
|60 päeva
|$ -0.0001976031
|-52.74%
|90 päeva
|$ -0.000362646735863115
|-49.18%
DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.
