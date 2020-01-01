DapyAI ($DAPY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi DapyAI ($DAPY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

DapyAI ($DAPY) teave DapyAI is a cutting-edge, interactive AI bot on the Sui blockchain, created by DoubleUp, Sui's premier casino. It redefines online gambling by allowing users to send tokens directly to Dapy's wallet, where the bot flips a coin and transparently posts the results on X. Beyond simple gameplay, DapyAI powers a prediction market on DoubleUp, offering a dynamic and engaging platform for wagering and community interaction. Ametlik veebisait: https://dapyai.com/

DapyAI ($DAPY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage DapyAI ($DAPY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 88.68K $ 88.68K $ 88.68K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 88.68K $ 88.68K $ 88.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00245948 $ 0.00245948 $ 0.00245948 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00008332 $ 0.00008332 $ 0.00008332 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave DapyAI ($DAPY) hinna kohta

DapyAI ($DAPY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud DapyAI ($DAPY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $DAPY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $DAPY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $DAPY tokeni tokenoomikat, avastage $DAPY tokeni reaalajas hinda!

$DAPY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $DAPY võiks suunduda? Meie $DAPY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $DAPY tokeni hinna ennustust kohe!

