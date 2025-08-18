Rohkem infot $DAPY

DapyAI hind ($DAPY)

Loendis mitteolevad

1 $DAPY/USD reaalajas hind:

--
----
-6.80%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
DapyAI ($DAPY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:16:54 (UTC+8)

DapyAI ($DAPY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00245948
$ 0.00245948$ 0.00245948

$ 0
$ 0$ 0

+0.91%

-6.89%

-13.97%

-13.97%

DapyAI ($DAPY) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul $DAPY kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. $DAPYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00245948 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on $DAPY muutunud +0.91% viimase tunni jooksul, -6.89% 24 tunni vältel -13.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DapyAI ($DAPY) – turuteave

$ 84.09K
$ 84.09K$ 84.09K

--
----

$ 84.09K
$ 84.09K$ 84.09K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

DapyAI praegune turukapitalisatsioon on $ 84.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. $DAPY ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 84.09K.

DapyAI ($DAPY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DapyAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DapyAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DapyAI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DapyAI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.89%
30 päeva$ 0-42.25%
60 päeva$ 0-36.39%
90 päeva$ 0--

Mis on DapyAI ($DAPY)

DapyAI is a cutting-edge, interactive AI bot on the Sui blockchain, created by DoubleUp, Sui's premier casino. It redefines online gambling by allowing users to send tokens directly to Dapy’s wallet, where the bot flips a coin and transparently posts the results on X. Beyond simple gameplay, DapyAI powers a prediction market on DoubleUp, offering a dynamic and engaging platform for wagering and community interaction.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DapyAI ($DAPY) allikas

Ametlik veebisait

DapyAI hinna ennustus (USD)

Kui palju on DapyAI ($DAPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DapyAI ($DAPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DapyAI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DapyAI hinna ennustust kohe!

$DAPY kohalike valuutade suhtes

DapyAI ($DAPY) tokenoomika

DapyAI ($DAPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $DAPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DapyAI ($DAPY) kohta

Kui palju on DapyAI ($DAPY) tänapäeval väärt?
Reaalajas $DAPY hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune $DAPY/USD hind?
Praegune hind $DAPY/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DapyAI turukapitalisatsioon?
$DAPY turukapitalisatsioon on $ 84.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on $DAPY ringlev varu?
$DAPY ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim $DAPY (ATH) hind?
$DAPY saavutab ATH hinna summas 0.00245948 USD.
Mis oli kõigi aegade $DAPY madalaim (ATL) hind?
$DAPY nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on $DAPY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine $DAPY kauplemismaht on -- USD.
Kas $DAPY sel aastal kõrgemale ka suundub?
$DAPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $DAPY hinna ennustust.
DapyAI ($DAPY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.