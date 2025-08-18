Mis on Dante (DGPU)

DanteGPU is a decentralized platform that enables AI agents to efficiently utilize distributed GPU resources through the Solana blockchain. DanteGPU democratizes GPU access by eliminating central control, making high-performance computing available to everyone. With a decentralized infrastructure, GPU providers can offer their unused resources directly to AI developers and researchers, ensuring fair and efficient access to computing power. DanteGPU consists of two core marketplaces: an AI Agent Marketplace and a GPU Renting Marketplace. What makes DanteGPU unique is the integration of its own AI agent, Dantian AI, which optimizes usage by recommending the best AI agent-GPU matches. Users are free to manually choose GPUs, but the system provides optimized recommendations for better performance. Dante Token is a fully decentralized coin issued on the Solana blockchain. It was launched via pump.fun, ensuring an open-market and fair distribution. While the token is market-driven, it will also serve as a utility token within the DanteGPU ecosystem. Users can pay with either dGPU or Stablecoins, but using Dante Token will come with benefits such as discounts and incentives.

Dante hinna ennustus (USD)

Kui palju on Dante (DGPU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Dante (DGPU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Dante nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Dante (DGPU) tokenoomika

Dante (DGPU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DGPU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dante (DGPU) kohta Kui palju on Dante (DGPU) tänapäeval väärt? Reaalajas DGPU hind USD on 0.00009146 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DGPU/USD hind? $ 0.00009146 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DGPU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dante turukapitalisatsioon? DGPU turukapitalisatsioon on $ 91.44K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DGPU ringlev varu? DGPU ringlev varu on 999.84M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DGPU (ATH) hind? DGPU saavutab ATH hinna summas 0.00044654 USD . Mis oli kõigi aegade DGPU madalaim (ATL) hind? DGPU nägi ATL hinda summas 0.00008278 USD . Milline on DGPU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DGPU kauplemismaht on -- USD . Kas DGPU sel aastal kõrgemale ka suundub? DGPU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DGPU hinna ennustust

