Dank Memes (DANK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dank Memes (DANK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dank Memes (DANK) teave Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition. Ametlik veebisait: https://www.dankmemesonsol.net/ Ostke DANK kohe!

Dank Memes (DANK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dank Memes (DANK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 759.88K $ 759.88K $ 759.88K Koguvaru: $ 974.68M $ 974.68M $ 974.68M Ringlev varu: $ 974.68M $ 974.68M $ 974.68M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 759.88K $ 759.88K $ 759.88K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00210921 $ 0.00210921 $ 0.00210921 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00077936 $ 0.00077936 $ 0.00077936 Lisateave Dank Memes (DANK) hinna kohta

Dank Memes (DANK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dank Memes (DANK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DANK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DANK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DANK tokeni tokenoomikat, avastage DANK tokeni reaalajas hinda!

DANK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DANK võiks suunduda? Meie DANK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DANK tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!