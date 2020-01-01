Dank Frog (DANK) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Dank Frog (DANK) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Dank Frog (DANK) teave Take Over (CTO), where the community took charge of the project to create something new and exciting in the crypto space. It is about collectibles. Meme coin based on legendary MLG Frog meme which main purpose is to be collected and hold. The $DANK project is a meme coin revolution fully powered by the community. It started as a Community Inspired by the viral power of frog memes and meme coins like $PEPE, $DANK aims to leverage humor, community spirit, and hype to become the next meme coin sensation on the Solana blockchain. Ametlik veebisait: https://dankfrogcto.com/ Ostke DANK kohe!

Dank Frog (DANK) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Dank Frog (DANK) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.69K $ 6.69K $ 6.69K Koguvaru: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M Ringlev varu: $ 999.08M $ 999.08M $ 999.08M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.69K $ 6.69K $ 6.69K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00019623 $ 0.00019623 $ 0.00019623 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000447 $ 0.00000447 $ 0.00000447 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Dank Frog (DANK) hinna kohta

Dank Frog (DANK) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Dank Frog (DANK) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DANK tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DANK tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DANK tokeni tokenoomikat, avastage DANK tokeni reaalajas hinda!

DANK – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DANK võiks suunduda? Meie DANK hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DANK tokeni hinna ennustust kohe!

