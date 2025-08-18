Mis on Dank Frog (DANK)

Take Over (CTO), where the community took charge of the project to create something new and exciting in the crypto space. It is about collectibles. Meme coin based on legendary MLG Frog meme which main purpose is to be collected and hold. The $DANK project is a meme coin revolution fully powered by the community. It started as a Community Inspired by the viral power of frog memes and meme coins like $PEPE, $DANK aims to leverage humor, community spirit, and hype to become the next meme coin sensation on the Solana blockchain.

Dank Frog

Dank Frog (DANK) tokenoomika

Dank Frog (DANK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Dank Frog (DANK) kohta Kui palju on Dank Frog (DANK) tänapäeval väärt? Reaalajas DANK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DANK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DANK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Dank Frog turukapitalisatsioon? DANK turukapitalisatsioon on $ 6.69K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DANK ringlev varu? DANK ringlev varu on 999.08M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DANK (ATH) hind? DANK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade DANK madalaim (ATL) hind? DANK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DANK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DANK kauplemismaht on -- USD . Kas DANK sel aastal kõrgemale ka suundub? DANK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DANK hinna ennustust

