Rohkem infot DALGO

DALGO Hinnainfo

DALGO Valge raamat

DALGO Ametlik veebisait

DALGO Tokenoomika

DALGO Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

DALGO logo

DALGO hind (DALGO)

Loendis mitteolevad

1 DALGO/USD reaalajas hind:

--
----
-5.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
DALGO (DALGO) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:55:33 (UTC+8)

DALGO (DALGO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.05%

-5.36%

-13.90%

-13.90%

DALGO (DALGO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DALGO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DALGOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DALGO muutunud -0.05% viimase tunni jooksul, -5.36% 24 tunni vältel -13.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DALGO (DALGO) – turuteave

$ 160.24K
$ 160.24K$ 160.24K

--
----

$ 160.24K
$ 160.24K$ 160.24K

99.23B
99.23B 99.23B

99,229,080,000.0
99,229,080,000.0 99,229,080,000.0

DALGO praegune turukapitalisatsioon on $ 160.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DALGO ringlev varu on 99.23B, mille koguvaru on 99229080000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 160.24K.

DALGO (DALGO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DALGO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DALGO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DALGO ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DALGO ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.36%
30 päeva$ 0-16.46%
60 päeva$ 0+52.30%
90 päeva$ 0--

Mis on DALGO (DALGO)

DALGO is the largest initial liquidity launch meme for Algorand to date, with liquidity anchored by Polkagold. It has 100% supply released on day one, and the LP is locked forever, ensuring no inflation or ability to remove the LP for a trustless meme experience. Dalgo isn't just any meme frog—he's a witty, business-savvy amphibian ready to leap into the future of digital currency. Powered by Polkagold liquidity and built on the cutting-edge Algorand Blockchain, DALGO is the ultimate fusion of humor and high-tech innovation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DALGO (DALGO) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

DALGO hinna ennustus (USD)

Kui palju on DALGO (DALGO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DALGO (DALGO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DALGO nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DALGO hinna ennustust kohe!

DALGO kohalike valuutade suhtes

DALGO (DALGO) tokenoomika

DALGO (DALGO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DALGO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DALGO (DALGO) kohta

Kui palju on DALGO (DALGO) tänapäeval väärt?
Reaalajas DALGO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DALGO/USD hind?
Praegune hind DALGO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DALGO turukapitalisatsioon?
DALGO turukapitalisatsioon on $ 160.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DALGO ringlev varu?
DALGO ringlev varu on 99.23B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DALGO (ATH) hind?
DALGO saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade DALGO madalaim (ATL) hind?
DALGO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DALGO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DALGO kauplemismaht on -- USD.
Kas DALGO sel aastal kõrgemale ka suundub?
DALGO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DALGO hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:55:33 (UTC+8)

DALGO (DALGO) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.