Daige (DAIGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Daige (DAIGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Daige (DAIGE) teave Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is. Ametlik veebisait: https://www.daige.ai Ostke DAIGE kohe!

Daige (DAIGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Daige (DAIGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 143.29K $ 143.29K $ 143.29K Koguvaru: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Ringlev varu: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 143.29K $ 143.29K $ 143.29K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03381155 $ 0.03381155 $ 0.03381155 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00014326 $ 0.00014326 $ 0.00014326 Lisateave Daige (DAIGE) hinna kohta

Daige (DAIGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Daige (DAIGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DAIGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DAIGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DAIGE tokeni tokenoomikat, avastage DAIGE tokeni reaalajas hinda!

DAIGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu DAIGE võiks suunduda? Meie DAIGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake DAIGE tokeni hinna ennustust kohe!

