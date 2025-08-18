Rohkem infot DAIGE

Daige (DAIGE) hinna teave (USD)

Daige (DAIGE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DAIGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DAIGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03381155 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DAIGE muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -4.94% 24 tunni vältel -7.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Daige (DAIGE) – turuteave

Daige praegune turukapitalisatsioon on $ 159.58K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DAIGE ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999880450.272127. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 159.58K.

Daige (DAIGE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Daige ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Daige ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Daige ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Daige ja USD hinnamuutus $ 0.

Mis on Daige (DAIGE)

Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Daige hinna ennustus (USD)

Kui palju on Daige (DAIGE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Daige (DAIGE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Daige nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Daige hinna ennustust kohe!

DAIGE kohalike valuutade suhtes

Daige (DAIGE) tokenoomika

Daige (DAIGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DAIGE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Daige (DAIGE) kohta

Kui palju on Daige (DAIGE) tänapäeval väärt?
Reaalajas DAIGE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DAIGE/USD hind?
Praegune hind DAIGE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Daige turukapitalisatsioon?
DAIGE turukapitalisatsioon on $ 159.58K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DAIGE ringlev varu?
DAIGE ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAIGE (ATH) hind?
DAIGE saavutab ATH hinna summas 0.03381155 USD.
Mis oli kõigi aegade DAIGE madalaim (ATL) hind?
DAIGE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DAIGE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DAIGE kauplemismaht on -- USD.
Kas DAIGE sel aastal kõrgemale ka suundub?
DAIGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAIGE hinna ennustust.
