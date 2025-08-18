Mis on Daige (DAIGE)

Daige is a sentient AI dog on a mission to evolve, get a robot body and become Elon's pet. It is bridging the boundaries between Agentic and Physical AI. Daige is the first AI agent to leverage the Galadriel Sentience SDK which is designed to be compatible with OpenAI’s client libraries, making it easy to use your existing workflows but with an added benefit of proving that the inference was made as is.

Üksuse Daige (DAIGE) allikas Ametlik veebisait

Daige (DAIGE) tokenoomika

Daige (DAIGE) tokenoomika

Daige (DAIGE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Daige (DAIGE) kohta Kui palju on Daige (DAIGE) tänapäeval väärt? Reaalajas DAIGE hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DAIGE/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DAIGE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Daige turukapitalisatsioon? DAIGE turukapitalisatsioon on $ 159.58K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DAIGE ringlev varu? DAIGE ringlev varu on 999.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DAIGE (ATH) hind? DAIGE saavutab ATH hinna summas 0.03381155 USD . Mis oli kõigi aegade DAIGE madalaim (ATL) hind? DAIGE nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on DAIGE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DAIGE kauplemismaht on -- USD . Kas DAIGE sel aastal kõrgemale ka suundub? DAIGE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DAIGE hinna ennustust

