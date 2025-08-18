Mis on DackieSwap (DACKIE)

Üksuse DackieSwap (DACKIE) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

DackieSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on DackieSwap (DACKIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DackieSwap (DACKIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DackieSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

DACKIE kohalike valuutade suhtes

DackieSwap (DACKIE) tokenoomika

DackieSwap (DACKIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DACKIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DackieSwap (DACKIE) kohta Kui palju on DackieSwap (DACKIE) tänapäeval väärt? Reaalajas DACKIE hind USD on 0.00405414 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DACKIE/USD hind? $ 0.00405414 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DACKIE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on DackieSwap turukapitalisatsioon? DACKIE turukapitalisatsioon on $ 345.76K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DACKIE ringlev varu? DACKIE ringlev varu on 85.29M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DACKIE (ATH) hind? DACKIE saavutab ATH hinna summas 0.03392568 USD . Mis oli kõigi aegade DACKIE madalaim (ATL) hind? DACKIE nägi ATL hinda summas 0.00115943 USD . Milline on DACKIE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DACKIE kauplemismaht on -- USD . Kas DACKIE sel aastal kõrgemale ka suundub? DACKIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DACKIE hinna ennustust

DackieSwap (DACKIE) Olulised valdkonna uudised