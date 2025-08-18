Rohkem infot DACKIE

DackieSwap hind (DACKIE)

1 DACKIE/USD reaalajas hind:

$0.00405406
+4.30%1D
+4.30%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana.
USD
DackieSwap (DACKIE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:55:18 (UTC+8)

DackieSwap (DACKIE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00389117
$ 0.00389117$ 0.00389117
24 h madal
$ 0.00474291
$ 0.00474291$ 0.00474291
24 h kõrge

$ 0.00389117
$ 0.00389117$ 0.00389117

$ 0.00474291
$ 0.00474291$ 0.00474291

$ 0.03392568
$ 0.03392568$ 0.03392568

$ 0.00115943
$ 0.00115943$ 0.00115943

+0.15%

+3.42%

-5.97%

-5.97%

DackieSwap (DACKIE) reaalajas hind on $0.00405414. Viimase 24 tunni jooksul DACKIE kaubeldud madalaim $ 0.00389117 ja kõrgeim $ 0.00474291 näitab aktiivset turu volatiivsust. DACKIEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03392568 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00115943.

Lüliajalise tootluse osas on DACKIE muutunud +0.15% viimase tunni jooksul, +3.42% 24 tunni vältel -5.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

DackieSwap (DACKIE) – turuteave

$ 345.76K
$ 345.76K$ 345.76K

--
----

$ 345.83K
$ 345.83K$ 345.83K

85.29M
85.29M 85.29M

85,304,270.26464659
85,304,270.26464659 85,304,270.26464659

DackieSwap praegune turukapitalisatsioon on $ 345.76K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DACKIE ringlev varu on 85.29M, mille koguvaru on 85304270.26464659. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 345.83K.

DackieSwap (DACKIE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse DackieSwap ja USD hinnamuutus $ +0.00013416.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse DackieSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0017737649.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse DackieSwap ja USD hinnamuutus $ +0.0059076952.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse DackieSwap ja USD hinnamuutus $ -0.000002390111516866.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00013416+3.42%
30 päeva$ +0.0017737649+43.75%
60 päeva$ +0.0059076952+145.72%
90 päeva$ -0.000002390111516866-0.05%

Mis on DackieSwap (DACKIE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse DackieSwap (DACKIE) allikas

Ametlik veebisait

DackieSwap hinna ennustus (USD)

Kui palju on DackieSwap (DACKIE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie DackieSwap (DACKIE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida DackieSwap nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake DackieSwap hinna ennustust kohe!

DACKIE kohalike valuutade suhtes

DackieSwap (DACKIE) tokenoomika

DackieSwap (DACKIE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DACKIE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse DackieSwap (DACKIE) kohta

Kui palju on DackieSwap (DACKIE) tänapäeval väärt?
Reaalajas DACKIE hind USD on 0.00405414 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DACKIE/USD hind?
Praegune hind DACKIE/USD on $ 0.00405414. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on DackieSwap turukapitalisatsioon?
DACKIE turukapitalisatsioon on $ 345.76K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DACKIE ringlev varu?
DACKIE ringlev varu on 85.29M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DACKIE (ATH) hind?
DACKIE saavutab ATH hinna summas 0.03392568 USD.
Mis oli kõigi aegade DACKIE madalaim (ATL) hind?
DACKIE nägi ATL hinda summas 0.00115943 USD.
Milline on DACKIE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DACKIE kauplemismaht on -- USD.
Kas DACKIE sel aastal kõrgemale ka suundub?
DACKIE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DACKIE hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:55:18 (UTC+8)

