Daboo hind (DABOO)

1 DABOO/USD reaalajas hind:

$0.0005373
$0.0005373$0.0005373
-5.90%1D
USD
Daboo (DABOO) reaalajas hinnagraafik
Daboo (DABOO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00217015
$ 0.00217015$ 0.00217015

$ 0
$ 0$ 0

-0.92%

-5.97%

-2.44%

-2.44%

Daboo (DABOO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul DABOO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. DABOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00217015 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on DABOO muutunud -0.92% viimase tunni jooksul, -5.97% 24 tunni vältel -2.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Daboo (DABOO) – turuteave

$ 525.71K
$ 525.71K$ 525.71K

--
----

$ 525.71K
$ 525.71K$ 525.71K

978.42M
978.42M 978.42M

978,423,623.43
978,423,623.43 978,423,623.43

Daboo praegune turukapitalisatsioon on $ 525.71K -- 24 tunnise kauplemismahuga. DABOO ringlev varu on 978.42M, mille koguvaru on 978423623.43. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 525.71K.

Daboo (DABOO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Daboo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Daboo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Daboo ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Daboo ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.97%
30 päeva$ 0-3.03%
60 päeva$ 0+10.54%
90 päeva$ 0--

Mis on Daboo (DABOO)

To honor the incredible bravery of Daboo, a heartfelt movement has been created to keep his memory alive The initiative celebrates Daboo's unwavering loyalty and courage while promoting causes that align with his heroic spirit, such aS animal rescue efforts, shelter funding, and pet safety awareness Through storytelling, Daboo's legacy serves as a reminder of the selfless love that animals offer to humans. By sharing his story and supporting these meaningful causes, the memory of Daboo continues to inspire kindness and compassion, ensuring his heroic act is never forgotten No Rug Pulls, No Get Rich Scams. Just Pure love for the meme coins!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Daboo (DABOO) allikas

Ametlik veebisait

Daboo hinna ennustus (USD)

Kui palju on Daboo (DABOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Daboo (DABOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Daboo nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Daboo hinna ennustust kohe!

DABOO kohalike valuutade suhtes

Daboo (DABOO) tokenoomika

Daboo (DABOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DABOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Daboo (DABOO) kohta

Kui palju on Daboo (DABOO) tänapäeval väärt?
Reaalajas DABOO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DABOO/USD hind?
Praegune hind DABOO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Daboo turukapitalisatsioon?
DABOO turukapitalisatsioon on $ 525.71K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DABOO ringlev varu?
DABOO ringlev varu on 978.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DABOO (ATH) hind?
DABOO saavutab ATH hinna summas 0.00217015 USD.
Mis oli kõigi aegade DABOO madalaim (ATL) hind?
DABOO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on DABOO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DABOO kauplemismaht on -- USD.
Kas DABOO sel aastal kõrgemale ka suundub?
DABOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DABOO hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.