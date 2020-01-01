CZ THE GOAT (CZGOAT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CZ THE GOAT (CZGOAT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CZ THE GOAT (CZGOAT) teave CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull. Ametlik veebisait: https://czthegoat.io/ Ostke CZGOAT kohe!

CZ THE GOAT (CZGOAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CZ THE GOAT (CZGOAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 122.75K $ 122.75K $ 122.75K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 831.50M $ 831.50M $ 831.50M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 147.62K $ 147.62K $ 147.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0093404 $ 0.0093404 $ 0.0093404 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00014762 $ 0.00014762 $ 0.00014762 Lisateave CZ THE GOAT (CZGOAT) hinna kohta

CZ THE GOAT (CZGOAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CZ THE GOAT (CZGOAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CZGOAT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CZGOAT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CZGOAT tokeni tokenoomikat, avastage CZGOAT tokeni reaalajas hinda!

CZGOAT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CZGOAT võiks suunduda? Meie CZGOAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CZGOAT tokeni hinna ennustust kohe!

