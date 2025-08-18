Rohkem infot CZGOAT

CZ THE GOAT hind (CZGOAT)

Loendis mitteolevad

1 CZGOAT/USD reaalajas hind:

$0.00016992
$0.00016992$0.00016992
-6.90%1D
CZ THE GOAT (CZGOAT) reaalajas hinnagraafik
CZ THE GOAT (CZGOAT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0093404
$ 0.0093404$ 0.0093404

$ 0
$ 0$ 0

+0.28%

-6.93%

+3.90%

+3.90%

CZ THE GOAT (CZGOAT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CZGOAT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CZGOATkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0093404 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CZGOAT muutunud +0.28% viimase tunni jooksul, -6.93% 24 tunni vältel +3.90% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CZ THE GOAT (CZGOAT) – turuteave

$ 141.29K
$ 141.29K$ 141.29K

--
----

$ 169.92K
$ 169.92K$ 169.92K

831.50M
831.50M 831.50M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CZ THE GOAT praegune turukapitalisatsioon on $ 141.29K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CZGOAT ringlev varu on 831.50M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 169.92K.

CZ THE GOAT (CZGOAT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CZ THE GOAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CZ THE GOAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CZ THE GOAT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CZ THE GOAT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.93%
30 päeva$ 0+0.37%
60 päeva$ 0-37.77%
90 päeva$ 0--

Mis on CZ THE GOAT (CZGOAT)

CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

CZ THE GOAT hinna ennustus (USD)

Kui palju on CZ THE GOAT (CZGOAT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CZ THE GOAT (CZGOAT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CZ THE GOAT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CZ THE GOAT hinna ennustust kohe!

CZGOAT kohalike valuutade suhtes

CZ THE GOAT (CZGOAT) tokenoomika

CZ THE GOAT (CZGOAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CZGOAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CZ THE GOAT (CZGOAT) kohta

Kui palju on CZ THE GOAT (CZGOAT) tänapäeval väärt?
Reaalajas CZGOAT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CZGOAT/USD hind?
Praegune hind CZGOAT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CZ THE GOAT turukapitalisatsioon?
CZGOAT turukapitalisatsioon on $ 141.29K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CZGOAT ringlev varu?
CZGOAT ringlev varu on 831.50M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CZGOAT (ATH) hind?
CZGOAT saavutab ATH hinna summas 0.0093404 USD.
Mis oli kõigi aegade CZGOAT madalaim (ATL) hind?
CZGOAT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CZGOAT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CZGOAT kauplemismaht on -- USD.
Kas CZGOAT sel aastal kõrgemale ka suundub?
CZGOAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CZGOAT hinna ennustust.
