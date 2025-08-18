Mis on CZ THE GOAT (CZGOAT)

CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.

Üksuse CZ THE GOAT (CZGOAT) allikas Ametlik veebisait

CZ THE GOAT (CZGOAT) tokenoomika

CZ THE GOAT (CZGOAT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CZGOAT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CZ THE GOAT (CZGOAT) kohta Kui palju on CZ THE GOAT (CZGOAT) tänapäeval väärt? Reaalajas CZGOAT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CZGOAT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CZGOAT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on CZ THE GOAT turukapitalisatsioon? CZGOAT turukapitalisatsioon on $ 141.29K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CZGOAT ringlev varu? CZGOAT ringlev varu on 831.50M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CZGOAT (ATH) hind? CZGOAT saavutab ATH hinna summas 0.0093404 USD . Mis oli kõigi aegade CZGOAT madalaim (ATL) hind? CZGOAT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CZGOAT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CZGOAT kauplemismaht on -- USD . Kas CZGOAT sel aastal kõrgemale ka suundub? CZGOAT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CZGOAT hinna ennustust

