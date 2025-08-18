CZ on Hyperliquid (CZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.116937 $ 0.116937 $ 0.116937 24 h madal $ 0.117298 $ 0.117298 $ 0.117298 24 h kõrge 24 h madal $ 0.116937$ 0.116937 $ 0.116937 24 h kõrge $ 0.117298$ 0.117298 $ 0.117298 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.800928$ 0.800928 $ 0.800928 Madalaim hind $ 0.107921$ 0.107921 $ 0.107921 Hinnamuutus (1 h) -- Hinnamuutus (1 p) -0.30% Hinnamuutus (7 p) -0.59% Hinnamuutus (7 p) -0.59%

CZ on Hyperliquid (CZ) reaalajas hind on $0.116938. Viimase 24 tunni jooksul CZ kaubeldud madalaim $ 0.116937 ja kõrgeim $ 0.117298 näitab aktiivset turu volatiivsust. CZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.800928 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.107921.

Lüliajalise tootluse osas on CZ muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.30% 24 tunni vältel -0.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CZ on Hyperliquid (CZ) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 518.44K$ 518.44K $ 518.44K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 518.44K$ 518.44K $ 518.44K Ringlev varu 4.43M 4.43M 4.43M Koguvaru 4,433,500.0 4,433,500.0 4,433,500.0

CZ on Hyperliquid praegune turukapitalisatsioon on $ 518.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CZ ringlev varu on 4.43M, mille koguvaru on 4433500.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 518.44K.