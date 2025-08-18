Rohkem infot CZ

1 CZ/USD reaalajas hind:

$0.116938
$0.116938$0.116938
-0.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
CZ on Hyperliquid (CZ) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:33:23 (UTC+8)

CZ on Hyperliquid (CZ) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.116937
$ 0.116937$ 0.116937
24 h madal
$ 0.117298
$ 0.117298$ 0.117298
24 h kõrge

$ 0.116937
$ 0.116937$ 0.116937

$ 0.117298
$ 0.117298$ 0.117298

$ 0.800928
$ 0.800928$ 0.800928

$ 0.107921
$ 0.107921$ 0.107921

--

-0.30%

-0.59%

-0.59%

CZ on Hyperliquid (CZ) reaalajas hind on $0.116938. Viimase 24 tunni jooksul CZ kaubeldud madalaim $ 0.116937 ja kõrgeim $ 0.117298 näitab aktiivset turu volatiivsust. CZkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.800928 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.107921.

Lüliajalise tootluse osas on CZ muutunud -- viimase tunni jooksul, -0.30% 24 tunni vältel -0.59% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CZ on Hyperliquid (CZ) – turuteave

$ 518.44K
$ 518.44K$ 518.44K

--
----

$ 518.44K
$ 518.44K$ 518.44K

4.43M
4.43M 4.43M

4,433,500.0
4,433,500.0 4,433,500.0

CZ on Hyperliquid praegune turukapitalisatsioon on $ 518.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CZ ringlev varu on 4.43M, mille koguvaru on 4433500.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 518.44K.

CZ on Hyperliquid (CZ) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CZ on Hyperliquid ja USD hinnamuutus $ -0.000360750447558.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CZ on Hyperliquid ja USD hinnamuutus $ -0.0083479465.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CZ on Hyperliquid ja USD hinnamuutus $ -0.0130452992.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CZ on Hyperliquid ja USD hinnamuutus $ -0.00860594221662676.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000360750447558-0.30%
30 päeva$ -0.0083479465-7.13%
60 päeva$ -0.0130452992-11.15%
90 päeva$ -0.00860594221662676-6.85%

Mis on CZ on Hyperliquid (CZ)

CZ is a leading memecoin on the Hyperliquid platform, consistently ranking within the top 10 in trading volume since its inception. The token pays homage to Changpeng Zhao (CZ), the former CEO of Binance, acknowledging his significant impact on the crypto industry. CZ on Hyperliquid has been running a countdown since the day it was released. The project is spearheaded by NMTD, a prominent figure in the Hyperliquid community and co-creator of HyperFUN, which is already listed on CoinGecko. CZ holders benefit from regular airdrops of new tokens released on Hyperliquid, enhancing the token's value proposition. Additionally, a swap page for CZ is currently in development on the testnet, set to launch when Hyperliquid fully adopts EVM compatibility, further expanding the token's utility.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CZ on Hyperliquid (CZ) allikas

Ametlik veebisait

CZ on Hyperliquid hinna ennustus (USD)

Kui palju on CZ on Hyperliquid (CZ) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CZ on Hyperliquid (CZ) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CZ on Hyperliquid nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CZ on Hyperliquid hinna ennustust kohe!

CZ kohalike valuutade suhtes

CZ on Hyperliquid (CZ) tokenoomika

CZ on Hyperliquid (CZ) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CZ tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CZ on Hyperliquid (CZ) kohta

Kui palju on CZ on Hyperliquid (CZ) tänapäeval väärt?
Reaalajas CZ hind USD on 0.116938 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CZ/USD hind?
Praegune hind CZ/USD on $ 0.116938. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CZ on Hyperliquid turukapitalisatsioon?
CZ turukapitalisatsioon on $ 518.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CZ ringlev varu?
CZ ringlev varu on 4.43M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CZ (ATH) hind?
CZ saavutab ATH hinna summas 0.800928 USD.
Mis oli kõigi aegade CZ madalaim (ATL) hind?
CZ nägi ATL hinda summas 0.107921 USD.
Milline on CZ kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CZ kauplemismaht on -- USD.
Kas CZ sel aastal kõrgemale ka suundub?
CZ võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CZ hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:33:23 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.