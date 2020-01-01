Cyphomancer (42) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cyphomancer (42) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cyphomancer (42) teave The project is focused upon creating an AI crypto call alpha bot that integrates Twitter and Telegram social media posts as well as on-chain data to make token price predictions. The token 42, will be used to gain access to alpha calls from the bot in Telegram. After creating the alpha AI bot, we will build an AI Agent to autonomously trade using 42 to fund its activities. Our goal is to surpass the trading success of human traders with this AI Agent. Ametlik veebisait: https://cyphomancer.com/ Valge raamat: https://cyphomancer.com/deusexmachina.html Ostke 42 kohe!

Cyphomancer (42) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cyphomancer (42) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 28.81K $ 28.81K $ 28.81K Koguvaru: $ 929.84M $ 929.84M $ 929.84M Ringlev varu: $ 929.84M $ 929.84M $ 929.84M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 28.81K $ 28.81K $ 28.81K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00563896 $ 0.00563896 $ 0.00563896 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Cyphomancer (42) hinna kohta

Cyphomancer (42) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cyphomancer (42) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate 42 tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: 42 tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate 42 tokeni tokenoomikat, avastage 42 tokeni reaalajas hinda!

42 – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu 42 võiks suunduda? Meie 42 hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake 42 tokeni hinna ennustust kohe!

