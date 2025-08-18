Rohkem infot 42

Cyphomancer hind (42)

1 42/USD reaalajas hind:

--
----
-15.50%1D
USD
Cyphomancer (42) reaalajas hinnagraafik
Cyphomancer (42) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00563896
$ 0.00563896$ 0.00563896

$ 0
$ 0$ 0

-0.60%

-15.56%

-6.09%

-6.09%

Cyphomancer (42) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul 42 kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. 42kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00563896 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on 42 muutunud -0.60% viimase tunni jooksul, -15.56% 24 tunni vältel -6.09% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cyphomancer (42) – turuteave

$ 28.13K
$ 28.13K$ 28.13K

--
----

$ 28.13K
$ 28.13K$ 28.13K

929.84M
929.84M 929.84M

929,835,916.890756
929,835,916.890756 929,835,916.890756

Cyphomancer praegune turukapitalisatsioon on $ 28.13K -- 24 tunnise kauplemismahuga. 42 ringlev varu on 929.84M, mille koguvaru on 929835916.890756. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 28.13K.

Cyphomancer (42) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cyphomancer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cyphomancer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cyphomancer ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cyphomancer ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-15.56%
30 päeva$ 0-20.86%
60 päeva$ 0-39.96%
90 päeva$ 0--

Mis on Cyphomancer (42)

The project is focused upon creating an AI crypto call alpha bot that integrates Twitter and Telegram social media posts as well as on-chain data to make token price predictions. The token 42, will be used to gain access to alpha calls from the bot in Telegram. After creating the alpha AI bot, we will build an AI Agent to autonomously trade using 42 to fund its activities. Our goal is to surpass the trading success of human traders with this AI Agent.

Üksuse Cyphomancer (42) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Cyphomancer hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cyphomancer (42) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cyphomancer (42) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cyphomancer nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cyphomancer hinna ennustust kohe!

42 kohalike valuutade suhtes

Cyphomancer (42) tokenoomika

Cyphomancer (42) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet 42 tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cyphomancer (42) kohta

Kui palju on Cyphomancer (42) tänapäeval väärt?
Reaalajas 42 hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune 42/USD hind?
Praegune hind 42/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cyphomancer turukapitalisatsioon?
42 turukapitalisatsioon on $ 28.13K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on 42 ringlev varu?
42 ringlev varu on 929.84M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim 42 (ATH) hind?
42 saavutab ATH hinna summas 0.00563896 USD.
Mis oli kõigi aegade 42 madalaim (ATL) hind?
42 nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on 42 kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine 42 kauplemismaht on -- USD.
Kas 42 sel aastal kõrgemale ka suundub?
42 võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake 42 hinna ennustust.
