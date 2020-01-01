CyOp New Era (CYOP) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CyOp New Era (CYOP) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CyOp New Era (CYOP) teave CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement. Ametlik veebisait: https://www.cyop.ai/ Valge raamat: https://www.cyop.ai/Gridpaper.pdf Ostke CYOP kohe!

CyOp New Era (CYOP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CyOp New Era (CYOP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 527.90K $ 527.90K $ 527.90K Koguvaru: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Ringlev varu: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 527.90K $ 527.90K $ 527.90K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.687607 $ 0.687607 $ 0.687607 Kõigi aegade madalaim: $ 0.098797 $ 0.098797 $ 0.098797 Praegune hind: $ 0.527901 $ 0.527901 $ 0.527901 Lisateave CyOp New Era (CYOP) hinna kohta

CyOp New Era (CYOP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CyOp New Era (CYOP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CYOP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CYOP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CYOP tokeni tokenoomikat, avastage CYOP tokeni reaalajas hinda!

CYOP – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CYOP võiks suunduda? Meie CYOP hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CYOP tokeni hinna ennustust kohe!

