CyOp New Era hind (CYOP)

1 CYOP/USD reaalajas hind:

$0.548743
$0.548743$0.548743
-9.10%1D
CyOp New Era (CYOP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:55:11 (UTC+8)

CyOp New Era (CYOP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.544131
$ 0.544131$ 0.544131
24 h madal
$ 0.612609
$ 0.612609$ 0.612609
24 h kõrge

$ 0.544131
$ 0.544131$ 0.544131

$ 0.612609
$ 0.612609$ 0.612609

$ 0.687607
$ 0.687607$ 0.687607

$ 0.098797
$ 0.098797$ 0.098797

+0.50%

-9.15%

-6.86%

-6.86%

CyOp New Era (CYOP) reaalajas hind on $0.548743. Viimase 24 tunni jooksul CYOP kaubeldud madalaim $ 0.544131 ja kõrgeim $ 0.612609 näitab aktiivset turu volatiivsust. CYOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.687607 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.098797.

Lüliajalise tootluse osas on CYOP muutunud +0.50% viimase tunni jooksul, -9.15% 24 tunni vältel -6.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

CyOp New Era (CYOP) – turuteave

$ 548.74K
$ 548.74K$ 548.74K

--
----

$ 548.74K
$ 548.74K$ 548.74K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

CyOp New Era praegune turukapitalisatsioon on $ 548.74K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CYOP ringlev varu on 1.00M, mille koguvaru on 1000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 548.74K.

CyOp New Era (CYOP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse CyOp New Era ja USD hinnamuutus $ -0.0552962010063838.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse CyOp New Era ja USD hinnamuutus $ +0.5527918453.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse CyOp New Era ja USD hinnamuutus $ +0.9409832891.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse CyOp New Era ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0552962010063838-9.15%
30 päeva$ +0.5527918453+100.74%
60 päeva$ +0.9409832891+171.48%
90 päeva$ 0--

Mis on CyOp New Era (CYOP)

CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse CyOp New Era (CYOP) allikas

Ametlik veebisait

CyOp New Era hinna ennustus (USD)

Kui palju on CyOp New Era (CYOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie CyOp New Era (CYOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida CyOp New Era nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake CyOp New Era hinna ennustust kohe!

CYOP kohalike valuutade suhtes

CyOp New Era (CYOP) tokenoomika

CyOp New Era (CYOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CYOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse CyOp New Era (CYOP) kohta

Kui palju on CyOp New Era (CYOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas CYOP hind USD on 0.548743 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CYOP/USD hind?
Praegune hind CYOP/USD on $ 0.548743. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on CyOp New Era turukapitalisatsioon?
CYOP turukapitalisatsioon on $ 548.74K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CYOP ringlev varu?
CYOP ringlev varu on 1.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CYOP (ATH) hind?
CYOP saavutab ATH hinna summas 0.687607 USD.
Mis oli kõigi aegade CYOP madalaim (ATL) hind?
CYOP nägi ATL hinda summas 0.098797 USD.
Milline on CYOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CYOP kauplemismaht on -- USD.
Kas CYOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
CYOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CYOP hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:55:11 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.