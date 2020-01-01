CYI by Virtuals (CYI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CYI by Virtuals (CYI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CYI by Virtuals (CYI) teave This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/558 Ostke CYI kohe!

CYI by Virtuals (CYI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CYI by Virtuals (CYI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 548.41K $ 548.41K $ 548.41K Koguvaru: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M Ringlev varu: $ 996.01M $ 996.01M $ 996.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 548.41K $ 548.41K $ 548.41K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00863419 $ 0.00863419 $ 0.00863419 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00055061 $ 0.00055061 $ 0.00055061 Lisateave CYI by Virtuals (CYI) hinna kohta

CYI by Virtuals (CYI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CYI by Virtuals (CYI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CYI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CYI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CYI tokeni tokenoomikat, avastage CYI tokeni reaalajas hinda!

CYI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CYI võiks suunduda? Meie CYI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CYI tokeni hinna ennustust kohe!

