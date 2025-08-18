Rohkem infot CYG

Cyclix Games logo

Cyclix Games hind (CYG)

Loendis mitteolevad

1 CYG/USD reaalajas hind:

$0.01100574
$0.01100574$0.01100574
-6.10%1D
USD
Cyclix Games (CYG) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:24:09 (UTC+8)

Cyclix Games (CYG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01087994
$ 0.01087994$ 0.01087994
24 h madal
$ 0.0117563
$ 0.0117563$ 0.0117563
24 h kõrge

$ 0.01087994
$ 0.01087994$ 0.01087994

$ 0.0117563
$ 0.0117563$ 0.0117563

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.01050729
$ 0.01050729$ 0.01050729

+0.57%

-6.19%

-20.94%

-20.94%

Cyclix Games (CYG) reaalajas hind on $0.01100574. Viimase 24 tunni jooksul CYG kaubeldud madalaim $ 0.01087994 ja kõrgeim $ 0.0117563 näitab aktiivset turu volatiivsust. CYGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 2.0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01050729.

Lüliajalise tootluse osas on CYG muutunud +0.57% viimase tunni jooksul, -6.19% 24 tunni vältel -20.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cyclix Games (CYG) – turuteave

$ 160.03K
$ 160.03K$ 160.03K

--
----

$ 160.03K
$ 160.03K$ 160.03K

14.54M
14.54M 14.54M

14,540,609.78400019
14,540,609.78400019 14,540,609.78400019

Cyclix Games praegune turukapitalisatsioon on $ 160.03K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CYG ringlev varu on 14.54M, mille koguvaru on 14540609.78400019. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 160.03K.

Cyclix Games (CYG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cyclix Games ja USD hinnamuutus $ -0.00072669689511717.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cyclix Games ja USD hinnamuutus $ -0.0024215247.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cyclix Games ja USD hinnamuutus $ -0.0095849705.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cyclix Games ja USD hinnamuutus $ -0.10719684461410897.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00072669689511717-6.19%
30 päeva$ -0.0024215247-22.00%
60 päeva$ -0.0095849705-87.09%
90 päeva$ -0.10719684461410897-90.68%

Mis on Cyclix Games (CYG)

Gamemification tokens, gamblefi, gamefi

Üksuse Cyclix Games (CYG) allikas

Ametlik veebisait

Cyclix Games hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cyclix Games (CYG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cyclix Games (CYG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cyclix Games nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cyclix Games hinna ennustust kohe!

CYG kohalike valuutade suhtes

Cyclix Games (CYG) tokenoomika

Cyclix Games (CYG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CYG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cyclix Games (CYG) kohta

Kui palju on Cyclix Games (CYG) tänapäeval väärt?
Reaalajas CYG hind USD on 0.01100574 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CYG/USD hind?
Praegune hind CYG/USD on $ 0.01100574. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cyclix Games turukapitalisatsioon?
CYG turukapitalisatsioon on $ 160.03K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CYG ringlev varu?
CYG ringlev varu on 14.54M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CYG (ATH) hind?
CYG saavutab ATH hinna summas 2.0 USD.
Mis oli kõigi aegade CYG madalaim (ATL) hind?
CYG nägi ATL hinda summas 0.01050729 USD.
Milline on CYG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CYG kauplemismaht on -- USD.
Kas CYG sel aastal kõrgemale ka suundub?
CYG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CYG hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:24:09 (UTC+8)

