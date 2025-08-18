Rohkem infot CYCLE

Cycle logo

Cycle hind (CYCLE)

Loendis mitteolevad

1 CYCLE/USD reaalajas hind:

--
----
-5.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cycle (CYCLE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:45:58 (UTC+8)

Cycle (CYCLE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00002328
$ 0.00002328
24 h madal
$ 0.0000253
$ 0.0000253
24 h kõrge

$ 0.00002328
$ 0.00002328

$ 0.0000253
$ 0.0000253

$ 0.00834798
$ 0.00834798

$ 0.00002296
$ 0.00002296

+0.57%

-5.97%

-7.21%

-7.21%

Cycle (CYCLE) reaalajas hind on $0.00002347. Viimase 24 tunni jooksul CYCLE kaubeldud madalaim $ 0.00002328 ja kõrgeim $ 0.0000253 näitab aktiivset turu volatiivsust. CYCLEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00834798 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002296.

Lüliajalise tootluse osas on CYCLE muutunud +0.57% viimase tunni jooksul, -5.97% 24 tunni vältel -7.21% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cycle (CYCLE) – turuteave

$ 20.91K
$ 20.91K

--
----

$ 20.91K
$ 20.91K

890.85M
890.85M

890,846,147.94
890,846,147.94

Cycle praegune turukapitalisatsioon on $ 20.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CYCLE ringlev varu on 890.85M, mille koguvaru on 890846147.94. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.91K.

Cycle (CYCLE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cycle ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cycle ja USD hinnamuutus $ -0.0000043661.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cycle ja USD hinnamuutus $ -0.0000078666.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cycle ja USD hinnamuutus $ -0.005879001212446462.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.97%
30 päeva$ -0.0000043661-18.60%
60 päeva$ -0.0000078666-33.51%
90 päeva$ -0.005879001212446462-99.60%

Mis on Cycle (CYCLE)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cycle (CYCLE) allikas

Ametlik veebisait

Cycle hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cycle (CYCLE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cycle (CYCLE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cycle nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cycle hinna ennustust kohe!

CYCLE kohalike valuutade suhtes

Cycle (CYCLE) tokenoomika

Cycle (CYCLE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CYCLE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cycle (CYCLE) kohta

Kui palju on Cycle (CYCLE) tänapäeval väärt?
Reaalajas CYCLE hind USD on 0.00002347 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CYCLE/USD hind?
Praegune hind CYCLE/USD on $ 0.00002347. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cycle turukapitalisatsioon?
CYCLE turukapitalisatsioon on $ 20.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CYCLE ringlev varu?
CYCLE ringlev varu on 890.85M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CYCLE (ATH) hind?
CYCLE saavutab ATH hinna summas 0.00834798 USD.
Mis oli kõigi aegade CYCLE madalaim (ATL) hind?
CYCLE nägi ATL hinda summas 0.00002296 USD.
Milline on CYCLE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CYCLE kauplemismaht on -- USD.
Kas CYCLE sel aastal kõrgemale ka suundub?
CYCLE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CYCLE hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.