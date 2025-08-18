Rohkem infot CYB

CYB Hinnainfo

CYB Valge raamat

CYB Ametlik veebisait

CYB Tokenoomika

CYB Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Cybertrader AI logo

Cybertrader AI hind (CYB)

Loendis mitteolevad

1 CYB/USD reaalajas hind:

--
----
-6.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Cybertrader AI (CYB) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:45:43 (UTC+8)

Cybertrader AI (CYB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127982
$ 0.00127982$ 0.00127982

$ 0
$ 0$ 0

+0.61%

-5.61%

-6.82%

-6.82%

Cybertrader AI (CYB) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CYB kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CYBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00127982 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CYB muutunud +0.61% viimase tunni jooksul, -5.61% 24 tunni vältel -6.82% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cybertrader AI (CYB) – turuteave

$ 20.12K
$ 20.12K$ 20.12K

--
----

$ 20.12K
$ 20.12K$ 20.12K

967.44M
967.44M 967.44M

967,439,553.916328
967,439,553.916328 967,439,553.916328

Cybertrader AI praegune turukapitalisatsioon on $ 20.12K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CYB ringlev varu on 967.44M, mille koguvaru on 967439553.916328. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.12K.

Cybertrader AI (CYB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cybertrader AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cybertrader AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cybertrader AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cybertrader AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.61%
30 päeva$ 0-5.37%
60 päeva$ 0+7.86%
90 päeva$ 0--

Mis on Cybertrader AI (CYB)

CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cybertrader AI (CYB) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Cybertrader AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cybertrader AI (CYB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cybertrader AI (CYB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cybertrader AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cybertrader AI hinna ennustust kohe!

CYB kohalike valuutade suhtes

Cybertrader AI (CYB) tokenoomika

Cybertrader AI (CYB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CYB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cybertrader AI (CYB) kohta

Kui palju on Cybertrader AI (CYB) tänapäeval väärt?
Reaalajas CYB hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CYB/USD hind?
Praegune hind CYB/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cybertrader AI turukapitalisatsioon?
CYB turukapitalisatsioon on $ 20.12K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CYB ringlev varu?
CYB ringlev varu on 967.44M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CYB (ATH) hind?
CYB saavutab ATH hinna summas 0.00127982 USD.
Mis oli kõigi aegade CYB madalaim (ATL) hind?
CYB nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CYB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CYB kauplemismaht on -- USD.
Kas CYB sel aastal kõrgemale ka suundub?
CYB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CYB hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:45:43 (UTC+8)

Cybertrader AI (CYB) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.