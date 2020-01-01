Cyberperp (CYB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Cyberperp (CYB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Cyberperp (CYB) teave Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading. Ametlik veebisait: https://cyberperp.io/

Cyberperp (CYB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Cyberperp (CYB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.59M $ 5.59M $ 5.59M Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.56 $ 3.56 $ 3.56 Kõigi aegade madalaim: $ 0.449128 $ 0.449128 $ 0.449128 Praegune hind: $ 0.559025 $ 0.559025 $ 0.559025 Lisateave Cyberperp (CYB) hinna kohta

Cyberperp (CYB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Cyberperp (CYB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CYB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CYB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

CYB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CYB võiks suunduda? Meie CYB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

