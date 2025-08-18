Mis on Cyberperp (CYB)

Cyberperp is a decentralized spot and perpetual exchange built on the Iota EVM, tailored for traders seeking low swap fees and minimal price impact on trades. As a fork of GMX, Cyberperp inherits robust features and introduces specialized functionalities optimized for the Iota EVM ecosystem. This platform uniquely supports trading via a multi-asset liquidity pool, which not only facilitates trades but also rewards liquidity providers with fees from market making, swaps, and leveraged trading.

Cyberperp (CYB) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cyberperp (CYB) kohta Kui palju on Cyberperp (CYB) tänapäeval väärt? Reaalajas CYB hind USD on 0.578736 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CYB/USD hind? $ 0.578736 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CYB/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Cyberperp turukapitalisatsioon? CYB turukapitalisatsioon on $ 1.13M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CYB ringlev varu? CYB ringlev varu on 1.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CYB (ATH) hind? CYB saavutab ATH hinna summas 3.56 USD . Mis oli kõigi aegade CYB madalaim (ATL) hind? CYB nägi ATL hinda summas 0.449128 USD . Milline on CYB kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CYB kauplemismaht on -- USD . Kas CYB sel aastal kõrgemale ka suundub? CYB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CYB hinna ennustust

