CyberFi (CFI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CyberFi (CFI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CyberFi (CFI) teave CyberFi is a non-custodial intelligent automation platform that is reshaping the DeFi user experience. From beginners to experts, users can finally automate separate actions and events which makes using DeFi platforms simple and easy to use for the masses, while providing advanced features for professionals. CFi is used for governance, fees and subscriptions on the CyberFi platform. Ametlik veebisait: https://samuraistarter.com Ostke CFI kohe!

CyberFi (CFI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CyberFi (CFI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 315.21K $ 315.21K $ 315.21K Koguvaru: $ 2.40M $ 2.40M $ 2.40M Ringlev varu: $ 1.63M $ 1.63M $ 1.63M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 464.78K $ 464.78K $ 464.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 76.41 $ 76.41 $ 76.41 Kõigi aegade madalaim: $ 0.068245 $ 0.068245 $ 0.068245 Praegune hind: $ 0.193657 $ 0.193657 $ 0.193657 Lisateave CyberFi (CFI) hinna kohta

CyberFi (CFI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CyberFi (CFI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CFI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CFI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CFI tokeni tokenoomikat, avastage CFI tokeni reaalajas hinda!

CFI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CFI võiks suunduda? Meie CFI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CFI tokeni hinna ennustust kohe!

