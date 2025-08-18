Cyberdoge hind (CDOGE)
-1.47%
-3.56%
-5.49%
-5.49%
Cyberdoge (CDOGE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CDOGE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CDOGEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0098383 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on CDOGE muutunud -1.47% viimase tunni jooksul, -3.56% 24 tunni vältel -5.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Cyberdoge praegune turukapitalisatsioon on $ 827.08K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CDOGE ringlev varu on 999.89M, mille koguvaru on 999894776.433475. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 827.08K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Cyberdoge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cyberdoge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cyberdoge ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cyberdoge ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-3.56%
|30 päeva
|$ 0
|+10.04%
|60 päeva
|$ 0
|+7.01%
|90 päeva
|$ 0
|--
CyberDoge (CDOGE) is an innovative, community-driven cryptocurrency built on the Solana blockchain. Combining the fun and excitement of the memecoin genre with powerful technological features, CDOGE leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to create a fast, scalable, and energy-efficient digital asset. As the next evolution of the meme coin movement, CyberDoge seeks to offer much more than just a playful nod to Dogecoin and other memecoins—it aims to bring real utility, community engagement, and long-term value to its holders while using Solana as its "rocket fuel" to compete in the rapidly growing crypto space. CyberDoge stands out from other memecoins not only by offering a vibrant, fun-loving community but also by embracing the power of Solana's blockchain technology, allowing the token to offer faster transactions, lower fees, and greater scalability. This strategic use of Solana positions CyberDoge to compete with larger, more established players in the crypto ecosystem while providing a rewarding experience for token holders.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.