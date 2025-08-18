Rohkem infot CAG

Cute Asian Girl logo

Cute Asian Girl hind (CAG)

Loendis mitteolevad

1 CAG/USD reaalajas hind:

$0.0005383
$0.0005383$0.0005383
-1.50%1D
mexc
USD
Cute Asian Girl (CAG) reaalajas hinnagraafik
Cute Asian Girl (CAG) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.000531
$ 0.000531$ 0.000531
24 h madal
$ 0.00060047
$ 0.00060047$ 0.00060047
24 h kõrge

$ 0.000531
$ 0.000531$ 0.000531

$ 0.00060047
$ 0.00060047$ 0.00060047

$ 0.00693083
$ 0.00693083$ 0.00693083

$ 0.00020845
$ 0.00020845$ 0.00020845

-0.22%

-1.85%

+0.86%

+0.86%

Cute Asian Girl (CAG) reaalajas hind on $0.00053774. Viimase 24 tunni jooksul CAG kaubeldud madalaim $ 0.000531 ja kõrgeim $ 0.00060047 näitab aktiivset turu volatiivsust. CAGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00693083 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00020845.

Lüliajalise tootluse osas on CAG muutunud -0.22% viimase tunni jooksul, -1.85% 24 tunni vältel +0.86% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Cute Asian Girl (CAG) – turuteave

$ 532.28K
$ 532.28K$ 532.28K

--
----

$ 532.28K
$ 532.28K$ 532.28K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Cute Asian Girl praegune turukapitalisatsioon on $ 532.28K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CAG ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 532.28K.

Cute Asian Girl (CAG) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Cute Asian Girl ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Cute Asian Girl ja USD hinnamuutus $ +0.0001132190.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Cute Asian Girl ja USD hinnamuutus $ +0.0004570333.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Cute Asian Girl ja USD hinnamuutus $ -0.0000861957809453682.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.85%
30 päeva$ +0.0001132190+21.05%
60 päeva$ +0.0004570333+84.99%
90 päeva$ -0.0000861957809453682-13.81%

Mis on Cute Asian Girl (CAG)

$CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Cute Asian Girl (CAG) allikas

Ametlik veebisait

Cute Asian Girl hinna ennustus (USD)

Kui palju on Cute Asian Girl (CAG) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Cute Asian Girl (CAG) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Cute Asian Girl nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Cute Asian Girl hinna ennustust kohe!

Cute Asian Girl (CAG) tokenoomika

Cute Asian Girl (CAG) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CAG tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Cute Asian Girl (CAG) kohta

Kui palju on Cute Asian Girl (CAG) tänapäeval väärt?
Reaalajas CAG hind USD on 0.00053774 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CAG/USD hind?
Praegune hind CAG/USD on $ 0.00053774. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Cute Asian Girl turukapitalisatsioon?
CAG turukapitalisatsioon on $ 532.28K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CAG ringlev varu?
CAG ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CAG (ATH) hind?
CAG saavutab ATH hinna summas 0.00693083 USD.
Mis oli kõigi aegade CAG madalaim (ATL) hind?
CAG nägi ATL hinda summas 0.00020845 USD.
Milline on CAG kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CAG kauplemismaht on -- USD.
Kas CAG sel aastal kõrgemale ka suundub?
CAG võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CAG hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.