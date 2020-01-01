cUSDC (CUSDC) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi cUSDC (CUSDC) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

cUSDC (CUSDC) teave Compound is an open-source, autonomous protocol built for developers, to unlock a universe of new financial applications. Interest and borrowing, for the open financial system. Ametlik veebisait: https://compound.finance/ Ostke CUSDC kohe!

cUSDC (CUSDC) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage cUSDC (CUSDC) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 40.73M $ 40.73M $ 40.73M Koguvaru: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B Ringlev varu: $ 1.62B $ 1.62B $ 1.62B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 40.73M $ 40.73M $ 40.73M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.220912 $ 0.220912 $ 0.220912 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00620705 $ 0.00620705 $ 0.00620705 Praegune hind: $ 0.02514666 $ 0.02514666 $ 0.02514666 Lisateave cUSDC (CUSDC) hinna kohta

cUSDC (CUSDC) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud cUSDC (CUSDC) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CUSDC tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CUSDC tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CUSDC tokeni tokenoomikat, avastage CUSDC tokeni reaalajas hinda!

CUSDC – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CUSDC võiks suunduda? Meie CUSDC hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CUSDC tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!