Rohkem infot CUR

CUR Hinnainfo

CUR Ametlik veebisait

CUR Tokenoomika

CUR Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Curiso logo

Curiso hind (CUR)

Loendis mitteolevad

1 CUR/USD reaalajas hind:

--
----
-6.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Curiso (CUR) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:31:49 (UTC+8)

Curiso (CUR) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.005363
$ 0.005363$ 0.005363

$ 0
$ 0$ 0

+0.38%

-6.55%

-10.85%

-10.85%

Curiso (CUR) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul CUR kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. CURkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.005363 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on CUR muutunud +0.38% viimase tunni jooksul, -6.55% 24 tunni vältel -10.85% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Curiso (CUR) – turuteave

$ 36.34K
$ 36.34K$ 36.34K

--
----

$ 36.34K
$ 36.34K$ 36.34K

978.11M
978.11M 978.11M

978,106,242.689155
978,106,242.689155 978,106,242.689155

Curiso praegune turukapitalisatsioon on $ 36.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CUR ringlev varu on 978.11M, mille koguvaru on 978106242.689155. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.34K.

Curiso (CUR) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Curiso ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Curiso ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Curiso ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Curiso ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.55%
30 päeva$ 0-20.07%
60 päeva$ 0-24.50%
90 päeva$ 0--

Mis on Curiso (CUR)

INFINITE CANVAS FOR YOUR THOUGHTS. Connect nodes and AI services to explore ideas in depth. Unlock richer, more accurate AI interactions with advanced guidance capabilities. Curiso allows you use any remote or local AI provider to share context and documents across the latest state of the art AI models. Avoid having to use multiple platforms and explore your thoughts in one seamless infinite canvas.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Curiso (CUR) allikas

Ametlik veebisait

Curiso hinna ennustus (USD)

Kui palju on Curiso (CUR) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Curiso (CUR) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Curiso nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Curiso hinna ennustust kohe!

CUR kohalike valuutade suhtes

Curiso (CUR) tokenoomika

Curiso (CUR) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CUR tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Curiso (CUR) kohta

Kui palju on Curiso (CUR) tänapäeval väärt?
Reaalajas CUR hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CUR/USD hind?
Praegune hind CUR/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Curiso turukapitalisatsioon?
CUR turukapitalisatsioon on $ 36.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CUR ringlev varu?
CUR ringlev varu on 978.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CUR (ATH) hind?
CUR saavutab ATH hinna summas 0.005363 USD.
Mis oli kõigi aegade CUR madalaim (ATL) hind?
CUR nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on CUR kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CUR kauplemismaht on -- USD.
Kas CUR sel aastal kõrgemale ka suundub?
CUR võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CUR hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 19:31:49 (UTC+8)

Curiso (CUR) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.