Mis on Curio Gas Token (CGT)

Curio Gas Token (CGT) is the main token of the CurioDAO ecosystem and the native base coin in Curio's network - Curio Chain. The CurioDAO ecosystem includes its multi-chain products (dApps) such as Real-world Assets Tokenization Launchpad, Capital DEX (AMM DEX), and RollApp NFT Launchpad. Curio Chain is an application-specific blockchain (AppChain) of the hybrid real-world asset tokenization system by CurioDAO. The Curio Chain, built as a parachain based on Substrate and connected to the Kusama network, brings CurioDAO products into the Polkadot ecosystem and implements innovative features such as improved governance mechanism - OpenGov, and EVM-compatibility for dApps by CurioDAO.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Curio Gas Token (CGT) kohta Kui palju on Curio Gas Token (CGT) tänapäeval väärt? Reaalajas CGT hind USD on 0.00189102 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CGT/USD hind? $ 0.00189102 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind CGT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Curio Gas Token turukapitalisatsioon? CGT turukapitalisatsioon on $ 189.10K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CGT ringlev varu? CGT ringlev varu on 100.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CGT (ATH) hind? CGT saavutab ATH hinna summas 0.067604 USD . Mis oli kõigi aegade CGT madalaim (ATL) hind? CGT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on CGT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CGT kauplemismaht on -- USD . Kas CGT sel aastal kõrgemale ka suundub? CGT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CGT hinna ennustust

