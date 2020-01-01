Curetopia (CURES) tokenoomika

Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us.

The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."

Turukapital:
$ 2.50M
$ 2.50M$ 2.50M
Koguvaru:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Ringlev varu:
$ 39.38M
$ 39.38M$ 39.38M
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 6.36M
$ 6.36M$ 6.36M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.064229
$ 0.064229$ 0.064229
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.0160381
$ 0.0160381$ 0.0160381
Praegune hind:
$ 0.063321
$ 0.063321$ 0.063321

Curetopia (CURES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Curetopia (CURES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate CURES tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

CURES tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate CURES tokeni tokenoomikat, avastage CURES tokeni reaalajas hinda!

CURES – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu CURES võiks suunduda? Meie CURES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks!

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.