Curetopia (CURES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Curetopia (CURES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Curetopia (CURES) teave Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients." Ametlik veebisait: https://www.curetopia.xyz/ Ostke CURES kohe!

Curetopia (CURES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Curetopia (CURES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.50M $ 2.50M $ 2.50M Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 39.38M $ 39.38M $ 39.38M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.36M $ 6.36M $ 6.36M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.064229 $ 0.064229 $ 0.064229 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0160381 $ 0.0160381 $ 0.0160381 Praegune hind: $ 0.063321 $ 0.063321 $ 0.063321 Lisateave Curetopia (CURES) hinna kohta

Curetopia (CURES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Curetopia (CURES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CURES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CURES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CURES tokeni tokenoomikat, avastage CURES tokeni reaalajas hinda!

CURES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CURES võiks suunduda? Meie CURES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CURES tokeni hinna ennustust kohe!

