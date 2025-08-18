Rohkem infot CUNI

CUNI Hinnainfo

CUNI Ametlik veebisait

CUNI Tokenoomika

CUNI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

cUNI logo

cUNI hind (CUNI)

Loendis mitteolevad

1 CUNI/USD reaalajas hind:

$0.217465
$0.217465$0.217465
-4.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
cUNI (CUNI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:14:26 (UTC+8)

cUNI (CUNI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.21705
$ 0.21705$ 0.21705
24 h madal
$ 0.232532
$ 0.232532$ 0.232532
24 h kõrge

$ 0.21705
$ 0.21705$ 0.21705

$ 0.232532
$ 0.232532$ 0.232532

$ 0.908721
$ 0.908721$ 0.908721

$ 0.03552288
$ 0.03552288$ 0.03552288

-0.30%

-4.41%

-5.49%

-5.49%

cUNI (CUNI) reaalajas hind on $0.21802. Viimase 24 tunni jooksul CUNI kaubeldud madalaim $ 0.21705 ja kõrgeim $ 0.232532 näitab aktiivset turu volatiivsust. CUNIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.908721 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03552288.

Lüliajalise tootluse osas on CUNI muutunud -0.30% viimase tunni jooksul, -4.41% 24 tunni vältel -5.49% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

cUNI (CUNI) – turuteave

$ 8.07M
$ 8.07M$ 8.07M

--
----

$ 8.07M
$ 8.07M$ 8.07M

36.99M
36.99M 36.99M

36,994,339.79756916
36,994,339.79756916 36,994,339.79756916

cUNI praegune turukapitalisatsioon on $ 8.07M -- 24 tunnise kauplemismahuga. CUNI ringlev varu on 36.99M, mille koguvaru on 36994339.79756916. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 8.07M.

cUNI (CUNI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse cUNI ja USD hinnamuutus $ -0.0100668584147756.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse cUNI ja USD hinnamuutus $ +0.0130936707.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse cUNI ja USD hinnamuutus $ +0.0842683709.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse cUNI ja USD hinnamuutus $ +0.09512863724962557.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.0100668584147756-4.41%
30 päeva$ +0.0130936707+6.01%
60 päeva$ +0.0842683709+38.65%
90 päeva$ +0.09512863724962557+77.41%

Mis on cUNI (CUNI)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse cUNI (CUNI) allikas

Ametlik veebisait

cUNI hinna ennustus (USD)

Kui palju on cUNI (CUNI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie cUNI (CUNI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida cUNI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake cUNI hinna ennustust kohe!

CUNI kohalike valuutade suhtes

cUNI (CUNI) tokenoomika

cUNI (CUNI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CUNI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse cUNI (CUNI) kohta

Kui palju on cUNI (CUNI) tänapäeval väärt?
Reaalajas CUNI hind USD on 0.21802 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune CUNI/USD hind?
Praegune hind CUNI/USD on $ 0.21802. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on cUNI turukapitalisatsioon?
CUNI turukapitalisatsioon on $ 8.07M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on CUNI ringlev varu?
CUNI ringlev varu on 36.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim CUNI (ATH) hind?
CUNI saavutab ATH hinna summas 0.908721 USD.
Mis oli kõigi aegade CUNI madalaim (ATL) hind?
CUNI nägi ATL hinda summas 0.03552288 USD.
Milline on CUNI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine CUNI kauplemismaht on -- USD.
Kas CUNI sel aastal kõrgemale ka suundub?
CUNI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake CUNI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:14:26 (UTC+8)

cUNI (CUNI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.