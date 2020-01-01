CumRocket (CUMMIES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi CumRocket (CUMMIES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

CumRocket (CUMMIES) teave CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience. Ametlik veebisait: https://cumrocket.io Ostke CUMMIES kohe!

CumRocket (CUMMIES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage CumRocket (CUMMIES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Koguvaru: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B Ringlev varu: $ 1.32B $ 1.32B $ 1.32B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.74M $ 3.74M $ 3.74M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.28855 $ 0.28855 $ 0.28855 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00142537 $ 0.00142537 $ 0.00142537 Praegune hind: $ 0.00283391 $ 0.00283391 $ 0.00283391 Lisateave CumRocket (CUMMIES) hinna kohta

CumRocket (CUMMIES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud CumRocket (CUMMIES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CUMMIES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CUMMIES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CUMMIES tokeni tokenoomikat, avastage CUMMIES tokeni reaalajas hinda!

CUMMIES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CUMMIES võiks suunduda? Meie CUMMIES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake CUMMIES tokeni hinna ennustust kohe!

